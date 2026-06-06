Australien Dritte tödliche Haiattacke innerhalb eines Monats

Im Südwesten Australiens ist ein Taucher bei einem Haiangriff getötet worden.

Der 35-Jährige sei beim Speerfischen gebissen worden, teilt die Polizei mit. Er sei danach an Land gebracht worden und habe aber nicht wiederbelebt werden können.

Es ist bereits die dritte tödliche Haiattacke in Australien innerhalb eines Monats.

Der 35-Jährige sei am Samstagvormittag unweit der Insel Michaelmas Island nahe der Stadt Albany von dem etwa 4.5 Meter langen Tier gebissen worden, berichteten australische Medien unter Berufung auf die Polizei.

Legende: Die Haigefahr ist in Australien nichts Neues – dieses Jahr häufen sich nun aber die tödlichen Attacken. REUTERS/David Gray/Files

Der Mann sei mit dem Boot an Land gebracht und sofort ärztlich versorgt worden, habe allerdings nicht wiederbelebt werden können. Die Behörden riefen die Menschen im Gebiet um die Insel auf, vorsichtig zu sein und Strandschliessungen zu beachten.

Knapp drei Todesfälle pro Jahr im Schnitt

Es ist die dritte tödliche Haiattacke in Australien innerhalb eines Monats. Mitte Mai war ein 38-Jähriger nahe der Insel Rottnest Island vor der Millionenmetropole Perth von einem Hai gebissen worden. Nach Angaben einer örtlichen Rettungsorganisation wurde zum Zeitpunkt des Angriffs ein vier Meter langer Weisser Hai in dem Gebiet gesichtet. Am 24. Mai starb ein Taucher am Great Barrier Reef vor der australischen Ostküste nach einem Haiangriff.

Nach offiziellen Daten aus dem Jahr 2025 kam es in Australien in den vergangenen zehn Jahren durchschnittlich zu rund 20 Hai-Zwischenfällen pro Jahr mit Verletzten. Im Schnitt wurden dabei jährlich 2.8 Todesfälle registriert. Für den Menschen sind vor allem drei in der Region heimische Arten gefährlich: Tigerhaie, Bullenhaie und Weisse Haie.