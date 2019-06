Legende:

Andrea Leadsom (56)

Die vor wenigen Tagen als Beauftragte für Parlamentsangelegenheiten zurückgetretene Politikerin will in das Rennen um die Führung der britischen Konservativen Partei einsteigen. Dies berichteten britische Medien unter Berufung auf eine Bestätigung von Leadsom in der Nacht auf Sonntag.

Keystone