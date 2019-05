Die Nachfolge der britischen Premierministerin Theresa May wollen mindestens elf Tories antreten.

Brexit-Staatssekretär James Cleverly kündigte am Mittwoch in der Zeitung «Braintree and Witham Times» an, sich um das Amt zu bewerben.

Als Favorit im Rennen um den Posten gilt der frühere Aussenminister Boris Johnson. Der 54-jährige Brexit-Hardliner ist ein Rivale Mays. Zu den weiteren Kandidaten zählen auch Aussenminister Jeremy Hunt, Umweltminister Michael Gove und Innenminister Sajid Javid.

Bild 1 / 11 Legende: James Cleverly (49) Der Brexit-Staatssekretär kündigte seine Kandidatur in der Zeitung «Braintree and Witham Times» an. Reuters Bild 2 / 11 Legende: Penny Mordaunt (46) Die Verteidigungsministerin gilt als eingefleischte Brexit-Hardlinerin und will Theresa May beerben. Keystone Bild 3 / 11 Legende: Sajid Javid (49) Der Innenminister ist der erste Brite mit muslimischem Hintergrund in einem der führenden Ämter Grossbritanniens. Keystone Bild 4 / 11 Legende: Andrea Leadsom (56) Die vor wenigen Tagen als Beauftragte für Parlamentsangelegenheiten zurückgetretene Politikerin will in das Rennen um die Führung der britischen Konservativen Partei einsteigen. Dies berichteten britische Medien unter Berufung auf eine Bestätigung von Leadsom in der Nacht auf Sonntag. Keystone Bild 5 / 11 Legende: Michael Gove (51) Am Sonntag stieg der Umweltminister als achter Kandidat in das Rennen um die May-Nachfolge ein. Keystone Bild 6 / 11 Legende: Dominic Raab (45) Er ist geradezu als ideologisch verschrien. Einen No-Deal-Brexit dürfte er ohne Zaudern in Kauf nehmen, sollte sich die EU nicht zu grosszügigen Zugeständnissen durchringen. Keystone/Archiv Bild 7 / 11 Legende: Boris Johnson (54) Harter Kämpfer für den EU-Austritt Grossbritanniens und das Gesicht der Brexit-Kampagne. Im Juli 2018 trat er aus Protest gegen Mays Umgang mit den Brexit-Verhandlungen als Aussenminister zurück. Bei den Buchmachern gilt er als Favorit für das Amt des Premierministers. Keystone Bild 8 / 11 Legende: Jeremy Hunt (52) Er übernahm das Aussenministerium im Juli nach Johnsons Rücktritt. Im Referendum stimmte er für den Verbleib seines Landes in der EU, heute gilt er aber als Befürworter eines geregelten Brexits. Als Aussenminister provozierte er mit ähnlichen Statements wie sein Vorgänger. Bei einer Parteitagsrede verglich er die EU mit der Sowjetunion. Keystone Bild 9 / 11 Legende: Esther McVey (51) Die frühere Arbeitsministerin hat ebenfalls Ambitionen auf das Amt der Parteichefin und Premierministerin angemeldet. Sie trat im Streit um das von May ausgehandelte Abkommen gemeinsam mit Dominic Raab zurück. Reuters Bild 10 / 11 Legende: Matt Hancock (40) Der Gesundheitsminister hat ebenfalls seinen Hut im Ringen um das Premierministeramt in den Ring geworfen. Keystone Bild 11 / 11 Legende: Rory Stewart (46) Der Entwicklungshilfeminister hat ebenfalls seine Ambitionen für Mays Nachfolge angekündigt. Keystone

Nachfolger bis Ende Juni

May will am 7. Juni ihr Amt als Parteichefin der Konservativen abgeben. Bis Ende Juli soll ein Nachfolger bestimmt werden. Dann will May auch die Regierungsgeschäfte abgeben.

Grossbritannien soll bis zum 31. Oktober aus der Europäischen Union ausscheiden. Das von May mit Brüssel ausgehandelte Austrittsabkommen wurde aber vom über den Brexit-Kurs total zerstrittenen Parlament bisher drei Mal abgelehnt. Eine Lösung ist nicht in Sicht. Bleibt es dabei, droht ein abruptes Ende der Mitgliedschaft mit dramatischen Folgen.