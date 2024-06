Die Hochwasserlage in Deutschland ist in Teilen Bayerns weiterhin kritisch.

Besonders stark betroffen sind Gebiete an der Donau.

Nach tagelangem Dauerregen sind in vielen Gegenden Baden-Württembergs und Bayerns Flüsse und Bäche über die Ufer getreten, Tausende Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Zehntausende Helfer sind im Einsatz.

Mittlerweile wurden in den Flutgebieten fünf Tote geborgen.

An der Donau in Bayern sollen die Wasserstände am Dienstag die höchsten Werte des aktuellen Hochwassers erreichen. An den Donauzuflüssen ging das Hochwasser am Morgen zurück. Die Stadt Passau hat den Katastrophenfall ausgerufen. Zahlreiche Strassen und Plätze sind gesperrt. In Passau kommen die drei Flüsse Donau, Inn und Ilz zusammen.

Im Landkreis Rosenheim ist die Hochwasserlage weiterhin angespannt. Bürgerinnen und Bürger sollten möglichst zu Hause bleiben. «Es besteht eine akute Gefahr für Leib und Leben», hiess es in einer Mitteilung der Behörde am Montagabend. Die Menschen sollten den Aufenthalt im Freien vermeiden, sich von offenen Gewässern fernhalten und die Rettungskräfte nicht bei ihrer Arbeit behindern.

Auch in Baden-Württemberg fallen die Wasserstände an den meisten Gewässern der Hochwasservorhersagezentrale zufolge wieder. «Lediglich an der baden-württembergischen Donau ab dem Pegel Berg flussabwärts, am Bodensee und am Oberrhein flussabwärts von Kehl sind noch steigende Tendenzen zu verzeichnen», hiess es am Dienstagmorgen.

In Baden-Württemberg war der Rems-Murr-Kreis besonders vom Hochwasser betroffen. Dort seien in der Gemeinde Rudersberg die Aufräumaktionen in vollem Gange, hiess es am Dienstag von den Behörden. Durch den Starkregen waren die Strassen mit Schlammmassen und weggespültem Hausrat bedeckt worden, auch Autos waren von Wassermassen mitgerissen worden. In Ebersbach an der Fils nahe Stuttgart hatten Wassermassen Strassen überflutet. Zahlreiche Gebäude waren evakuiert worden.

Hochwasser in Deutschland

1 / 14 Legende: Das Hochwasser erreichte auch die Stadt Heidelberg im Norden Baden-Württembergs. IMAGO/Daniel Kubirski 2 / 14 Legende: Die Alt- und Innenstadt von Passau ist besonders von Überflutungen betroffen. Die Behörden warnten dringend davor, die betroffenen Bereiche zu betreten. IMAGO/Harald Dostal 3 / 14 Legende: Blick auf ein durch Hochwasser zerstörtes Gebäude in Rudersberg (Baden-Württemberg). Seit Tagen kämpfen die Helfer in Bayern und Baden-Württemberg gegen die Flut und ihre Folgen. Keystone/ALEXANDER WOLF 4 / 14 Legende: Die historische Altstadt des bayrischen Regensburg wird mit einer Schutzwand vor dem Hochwasser der Donau geschützt. Keystone/ARMIN WEIGEL 5 / 14 Legende: In Rudersberg räumen Menschen vor einem beschädigten Internetcafé auf. (3.6.2024) Keystone/MARIJAN MURAT 6 / 14 Legende: Bundeskanzler Olaf Scholz und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder besuchen das vom Hochwasser betroffene Reichertshofen (3.6.2024). Keystone/SVEN HOPPE 7 / 14 Legende: Ein Feuerwehrmann geht im bayrischen Wertingen über eine überflutete Strasse. KEYSTONE/DPA/Stefan Puchner 8 / 14 Legende: Viele Strassen sind in Babenhausen im bayerisch-schwäbischen Landkreis Unterallgäu überflutet. Keystone/Nikolas Schäfers 9 / 14 Legende: Die Wasserrettung ist in einer überschwemmten Strasse in Diedorf im schwäbischen Landkreis Augsburg im Einsatz. Keystone/Sven Grundmann 10 / 14 Legende: Der bayrische Ministerpräsident Markus Söder macht sich in Diedorf ein Bild vor Ort. Söder sprach bei seinem Besuch von einer «extremen Belastung» für die Menschen und warnte: «Das ist noch nicht vorbei. Es geht jetzt erst richtig los.» Keystone/Karl-Josef Hildenbrand 11 / 14 Legende: Die Wasserwacht in Babenhausen fährt mit einem Schlauchboot durch eine überflutete Strasse. Keystone/Stefan Puchner 12 / 14 Legende: Eine Luftaufnahme zeigt den überfluteten Ort Fischach in Bayern. Keystone/Marius Bulling 13 / 14 Legende: Bei Neustadt an der Donau im bayrischen Landkreis Kelheim ist der Fluss über die Ufer getreten. Keystone/Sebastian Pieknik 14 / 14 Legende: Im bayrischen Regensburg werden Schutzwände am Donauufer aufgebaut. Keystone/Armin Weigel

Fünf Menschen tot geborgen

Im Unterallgäu wurde eine Frau tot aus ihrem Auto geborgen. Sie war laut Polizeiangaben am Montag in Markt Rettenbach mit ihrem Wagen von einer Strasse ins Wasser gerutscht. Damit stieg die Zahl der bekannten Todesopfer auf fünf.

Am Sonntagmorgen war in Pfaffenhofen an der Ilm ein Feuerwehrmann tot geborgen worden, der bei einer Rettungsaktion ums Leben kam. Gleichentags war im oberbayerischen Schrobenhausen eine Frau vermisst worden. Am Montagmorgen haben Rettungskräfte die Frau dann tot im Keller eines Hauses entdeckt, wie die Polizei bestätigte.

Einsatzkräfte haben zudem am Montag zwei Leichen aus einem leer gepumpten Keller in Schorndorf im Rems-Murr-Kreis geborgen. Das bestätigte die Polizei der Deutschen Presse-Agentur. Der Keller war zuvor aufgrund des Hochwassers vollgelaufen.

Züge fallen weiter aus, Schüler bleiben daheim

Bahnreisende müssen sich wegen der Lage weiterhin auf Einschränkungen und Zugausfälle einstellen. Züge konnten unter anderem von München aus in Richtung Stuttgart nicht anfahren, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Sie rät von Reisen in die betroffenen Gebiete ab. An zahlreichen Schulen in Bayern fiel auch am Dienstag der Präsenzunterricht aus.

Schifffahrt ruht auf Mittel- und Oberrhein wegen Hochwasser Box aufklappen Box zuklappen Nach heftigen Regenfällen ist Deutschlands wichtigste Wasserstrasse Rhein in weiten Teilen nicht mehr befahrbar. «Auf dem Mittel- und Oberrhein ruht die Schifffahrt», sagte ein Sprecher des Wasserstrassen- und Schifffahrtsamtes Rhein (WSA) am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. War zu Wochenbeginn zunächst nur der Oberrhein in Bereichen wie Maxau, Mannheim und Worms gesperrt, so seien mittlerweile mit Mainz und Bingen auch Teile des Mittelrheins betroffen. «Viele Schiffe haben jetzt schon Liegeplätze aufgesucht oder sind in den Häfen geblieben», sagte der Sprecher. «Sie warten jetzt ab, bis die Grenzwerte bei den Pegelständen wieder fallen.» Der Scheitelpunkt könnte noch im Tagesverlauf am späten Nachmittag oder am Abend erreicht werden. Der Bereich um Bingen könnte nach derzeitiger Prognose im Laufe des Donnerstags womöglich wieder befahren werden. «Es geht um mehrere Tage, an denen die Schifffahrt ruht.»

Zusätzliches Wasser von oben soll es nicht oder kaum noch geben: Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) werden am Dienstag keine unwetterartigen Niederschläge mehr erwartet.