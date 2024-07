Kurz nach dem Ende der Fussball-Europameisterschaft beginnt bei der Deutschen Bahn das grösste Sanierungsprogramm für die Infrastruktur seit Jahrzehnten.

Das Unternehmen setzt grosse Hoffnungen in die geplanten über 40 Generalsanierungen.

Es ist unter anderem mit Einschränkungen im Grossraum Frankfurt am Main zu rechnen, die auch Fernzüge mit Verbindung in die Schweiz betreffen.

Ab Montagabend, 23 Uhr, wird die wichtige Bahnstrecke zwischen Frankfurt am Main und Mannheim monatelang gesperrt. Die sogenannte Riedbahn ist die erste von 41 Strecken, die bis 2031 grundlegend modernisiert werden sollen.

Deutschlands Bundesverkehrsminister Volker Wissing äusserte sich zuversichtlich, dass das Programm gelingen kann. «Es ist gut vorbereitet, die Kapazitäten sind bei der Bauindustrie vorhanden, die Materialien sind da. Also gibt es keinen Grund, warum das nicht klappen sollte», sagte Wissing dem «Deutschlandfunk». Etwa die Bauindustrie äusserte zuletzt Zweifel, dass die Generalsanierungen wie geplant gelingen werden.

Die «verstopfte Hauptschlagader» im deutschen Schienennetz

Zum Auftakt wird mit der Riedbahn eine der wichtigsten Strecken in Deutschland überhaupt modernisiert: Pro Tag fahren dort mehr als 300 Züge im Regional-, Fern- und Güterverkehr – allerdings gab es zuletzt auch jeden Tag eine Störung. Bis Mitte Dezember werden Gleise, Oberleitungen, Signale und Weichen ausgetauscht. Im Anschluss soll mehrere Jahre Baufreiheit herrschen.

«Die Riedbahn ist so etwas wie eine verstopfte Hauptschlagader in einem Organismus. Die wird jetzt abgeklemmt, saniert, und danach funktioniert das System besser», so Wissing.

Reise von Köln nach Mannheim besonders schwierig Box aufklappen Box zuklappen Legende: Keystone/AP Photo/Matthias Rietschel In den kommenden knapp vier Wochen wird die ICE-Schnellfahrstrecke zwischen Köln und Frankfurt ebenfalls gesperrt. Die Strecke ist seit heute dicht. Bis zum 12. August müssen sich Reisende nach Bahnangaben auf Zugausfälle und Verspätungen zwischen 40 und 90 Minuten einstellen. Da die Züge umgeleitet werden, entfallen die Halte Siegburg/Bonn, Montabaur und Limburg Süd. Sie seien mit Bus-Ersatzverkehr erreichbar. In den vier Wochen sollen entlang der Strecke 70 Kilometer Gleise und 13 Weichen erneuert werden.

Die Deutsche Bahn hat wegen Unpünktlichkeit seit Jahren einen schlechten Ruf. Wissing kritisierte, dass in den vergangenen Jahren zu wenig Geld in deren Sanierung gesteckt worden sei. Das untermauern neue Zahlen des Lobbyverbands Allianz Pro Schiene: Demnach lagen die Pro-Kopf-Investitionen in die Schiene in Deutschland 2023 bei 115 Euro (112 Franken) – in der Schweiz sind es deutlich mehr als 400 Franken.