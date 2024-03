Legende: Reuters

Die 27-jährige Brigitte Garcia, Bürgermeisterin des Ortes San Vicente, und ihr Lebensgefährte wurden am Wochenende von Unbekannten erschossen. Ihre Leichen wurden in einem Auto an einem Pazifikstrand in der Nähe von San Vicente entdeckt. Die Hintergründe des Mordes sind völlig unklar. Laut den Behörden hat Garcia zuvor keine Morddrohungen erhalten, ausserdem war sie sehr beliebt in der Bevölkerung. Allerdings: Im vergangenen Jahr wurden in Ecuador mehrere Politiker getötet.

Als Folge der eskalierenden Gewalt rief Präsident Daniel Noboa am 8. Januar den noch immer geltenden Ausnahmezustand aus. Zuvor war es immer wieder zu blutigen Kämpfen in den teils von Banden kontrollierten Gefängnissen gekommen. Ein Gangsterboss war sogar ausgebrochen.

Ecuador ist ein wichtiges Transitland für Kokain aus Kolumbien, Peru und Bolivien, das über die Hafenstadt Guayaquil in die USA und nach Europa geschmuggelt wird. Die Gewalt nahm in dem Andenland in den vergangenen Jahren dramatisch zu. (dpa)