Legende: Keystone

In Ecuador selber wird kaum Koka angepflanzt, aus dem schliesslich Kokain hergestellt wird. Doch das Land ist inzwischen eine Handelsdrehscheibe für das Kokain aus den benachbarten Ländern Kolumbien, Peru oder Bolivien geworden. Von Ecuador aus wird die Droge auf Containerschiffen durch den Panamakanal in die Niederlande oder nach Belgien verschifft. Dort wiederum übernehmen europäische Kartelle das Kokain und bringen es in den illegalen Handel. Europa ist für die südamerikanischen Drogenkartelle insbesondere deshalb interessant, weil das Kokain dort teurer verkauft werden kann als etwa in den USA.