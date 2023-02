Über 300 Tote bei schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien

Zwei heftige Erdbeben haben kurz nacheinander am frühen Montagmorgen den Südosten der Türkei und den Norden Syriens erschüttert.

Nach offiziellen Angaben sind allein in Syrien mehr als 230 Menschen ums Leben gekommen. Die Hilfsorganisation Sams spricht schon von 300 Todesopfern im Land.

In der Türkei werden die Toten aktuell auf 76 beziffert.

Die Epizentren der Erdstösse mit der Stärke von 7.4 und 6.6 lagen in der türkischen Provinz Kahramanmaras und in der Nähe der Stadt Gaziantep in Südostanatolien.

Bei den schweren Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion sind nach offiziellen Angaben allein in Syrien mehr als 230 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 600 Menschen seien zudem in mehreren Provinzen verletzt worden, sagte der stellvertretende Gesundheitsminister Ahmed Dhamirijeh dem syrischen Staatsfernsehen. Betroffen sind vor allem die Provinzen Hama, Aleppo und Latakia.

Die türkische Katastrophenschutzbehörde sprach am Montagmorgen derweil von mindestens 76 Toten und 440 Verletzen. Mindestens neun Provinzen in der Südosttürkei seien betroffen, darunter auch das mehr als 300 Kilometer weiter entfernte Diyarbakir.

00:26 Video Zwei starke Erdbeben in der Türkei Aus News-Clip vom 06.02.2023. abspielen. Laufzeit 26 Sekunden.

Zwei Beben kurz nacheinander – 22 Nachbeben

Eines der beiden Erdbeben der Stärke 7.4 hatte am frühen Montagmorgen die Südosttürkei erschüttert. Das Epizentrum lag nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde Afad in der Provinz Kahramanmaras nahe der syrischen Grenze.

Ein weiteres Beben der Stärke 6.6 sei kurz darauf in der Provinz Gaziantep gemessen worden. Das Geoforschungszentrum Potsdam gab in einer aktualisierten Einschätzung die Stärke mit 7.8 und 6.7 an.

Nach den beiden Hauptbeben soll es zu 22 teils starken Nachbeben gekommen sein. Das Epizentrum lag Experten zufolge in einer Tiefe von zehn Kilometern.

Das Ausmass der Katastrophe ist noch nicht absehbar. Alleine in der türkischen Provinz Malatya seien 140 Gebäude eingestürzt, berichtete der Sender CNN Türk. Unter den Trümmern werden weitere Opfer vermutet.

Legende: Einsatzkräfte und Freiwillige suchen in Diyarbakir unter den Trümmern nach Verschütteten. Reuters/SERTAC KAYAR

Das Beben war nach offiziellen Angaben auch in Israel zu spüren. Auch im Libanon und auf Zypern nahmen die Menschen die Erschütterungen wahr. In den libanesischen Städten Beirut und Tripoli flohen die Menschen aus Angst vor einem Einsturz aus ihren Wohnhäusern, berichteten Augenzeugen.

Israel und Griechenland bieten Unterstützung an

Israel hat der Türkei humanitäre Hilfe angeboten. Der israelische Rettungsdienst Zaka teilte mit, man bereite die Entsendung einer Hilfsdelegation vor. Diese solle bei der Suche in eingestürzten Häusern helfen.

Auch Griechenland zeigt sich trotz der schweren Spannungen mit der Türkei bereit, Rettungsmannschaften in das Erdbebengebiet zu schicken. Das EU-Land verfügt über Rettungsmannschaften mit grosser Erfahrung in von Erdbeben heimgesuchten Regionen, da das Land, wie die Türkei, immer wieder Beben erlebt.