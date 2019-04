Die Lancierung des weltweit erstmaligen Pilotversuches mit einem bedingungslosen Grundeinkommen auf nationaler Ebene weckte vor zwei Jahren viel Aufsehen. Auch in der Schweiz, wo die Stimmbürger 2016 die Idee an der Urne haushoch verworfen hatten.

Der Anstoss zum Versuch in Finnland kam vom bürgerlichen Ministerpräsidenten Juha Sipilä von der Zentrumspartei – einem früheren Topmanager aus der Wirtschaft.

Versuch mit 2000 Arbeitslosen

In den Jahren 2017 und 2018 erhielten 2000 ausgeloste Finninnen und Finnen jeden Monat gut 600 Franken aufs Konto einbezahlt. Dabei kamen nur Personen zum Zug, die über eine längere Zeit arbeitslos gewesen waren.

Nach Ende der zweijährigen Versuchsphase hat die Regierung jetzt eine erste Bilanz gezogen. Die Arbeitslosigkeit unter den Bezügern des Grundeinkommens sei nicht zurückgegangen, erklärte die zuständige Sozialministerin Pirkko Mattila. «Aber sie betrachten ihre Lebenssituation bedeutend positiver.»

Die Auswertung zeigt auch, dass Grundeinkommenbezüger ihre Situation grundsätzlich viel positiver bewerten als eine Vergleichsgruppe von Arbeitslosen, welche mindestens gleich viel Geld aus der Arbeitslosenkasse bezieht. Genauere Forschungsergebnisse sollen bis im Sommer vorliegen.

Seit sechs Jahren arbeitslos

Bei Beginn des Versuches vor zwei Jahren trafen wir den sechsfachen Familienvater und Musikinstrumentenbauer Juha Järvinen an seinem entlegenen Wohnort, vier Zugstunden nördlich der Hauptstadt Helsinki.

Legende: Juha Järvinen konnte dank dem Grundeinkommen seine Instrumentenbau-Firma voranbringen. srf/Bruno Kaufmann

Er sagte damals, dass er den Brief der Behörden zum Grundeinkommensversuch wie seine Kinder den Weihnachtsmann erwartet hatte. «Das Grundeinkommen ist zwar geringer als das monatliche Arbeitslosengeld, trotzdem erwarte ich davon etwas Positives», sagte Järvinen im Februar 2017. Zuvor hatte er sechs Jahre lang vergeblich versucht, einen Job zu finden, oder eine eigene Existenz aufzubauen.

Zwei Jahre später zieht er eine positive Bilanz. Er habe in den zwei Jahren eine eigene Firma als Trommelbauer aufziehen können. «Und das, ohne ständig beim Arbeitsamt anzutraben und irgendwelche Formulare auszufüllen.» Die Teilnahme an dem Versuch sei für ihn gewesen, als ob er aus dem Gefängnis in die Freiheit entlassen worden wäre.

Statistik erklärt nicht alles

Angesprochen auf die erste Bilanz der Regierung, die wenig Positives zu vermelden hat, was die Jobsuche der Grundeinkommensbezüger angeht, meint Järvinen: «Diese Statistiken sind mit Vorsicht zu geniessen.» Er selber habe dank dem Grundeinkommen jenes Geld, welches er als Trommelbauer verdient habe, gleich wieder in Ausrüstung investieren können. In der Statistik sehe das aber aus, als ob er nichts gearbeitet hätte.

Ob das bedingungslose Grundeinkommen in Finnland eine Zukunft hat, ist ungewiss. Die bisherige bürgerliche Regierung hat kaum Aussichten, nach den bevorstehenden Wahlen von Mitte April an der Macht zu bleiben. Verschiedene Parteien zur Linken wie zur Rechten haben jedoch angekündigt, sich in einem zweiten Schritt für einen Ausbau des Grundeinkommen-Modells einsetzen zu wollen.

Der finnische Pilotversuch mit einem bedingungslosen Grundeinkommen ist beendet. Doch die Debatte dazu hat eben erst begonnen.