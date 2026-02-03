US-Präsident Donald Trump erhöht seine Forderungen auf Schadenersatz von der Universität Harvard.

Er fordert umgerechnet rund 777 Millionen Schweizer Franken von der Bildungseinrichtung.

Konkrete Belege für seine Vorwürfe liefert er nicht.

Zunächst schien der Streit beigelegt. So berichtete die «New York Times» vergangene Woche, Trump habe seine Forderungen fallengelassen. Nun widerspricht der US-Präsident und kündigt auf Truth Social einen deutlich höheren Betrag an, den er von der Universität einfordert.

Streit um Einfluss auf Universitäten

Der Konflikt ist Teil einer grösseren Auseinandersetzung zwischen der US-Regierung und Spitzenuniversitäten. Das Weisse Haus wirft Teilen der Hochschullandschaft eine linksliberale Ausrichtung sowie Antisemitismus vor.

Legende: US-Präsident Donald Trump legt im Streit mit der Universität Harvard nach. Auf seiner sozialen Medienplattform Truth Social kündigt er an, seine Forderungen auf Schadenersatz zu erhöhen. Ausserdem wolle die US-Regierung künftig keinerlei Beziehungen mehr zur Universität unterhalten. Reuters/Shannon Stapleton

Die Eliteuniversität Harvard ist in der Vergangenheit besonders unter Druck geraten. Die US-Regierung hatte der Universität zeitweise staatliche Forschungsgelder entzogen. Ein Bundesgericht erklärte dies jedoch für rechtswidrig.