- US-Präsident Donald Trump erhöht seine Forderungen auf Schadenersatz von der Universität Harvard.
- Er fordert umgerechnet rund 777 Millionen Schweizer Franken von der Bildungseinrichtung.
- Konkrete Belege für seine Vorwürfe liefert er nicht.
Zunächst schien der Streit beigelegt. So berichtete die «New York Times» vergangene Woche, Trump habe seine Forderungen fallengelassen. Nun widerspricht der US-Präsident und kündigt auf Truth Social einen deutlich höheren Betrag an, den er von der Universität einfordert.
Streit um Einfluss auf Universitäten
Der Konflikt ist Teil einer grösseren Auseinandersetzung zwischen der US-Regierung und Spitzenuniversitäten. Das Weisse Haus wirft Teilen der Hochschullandschaft eine linksliberale Ausrichtung sowie Antisemitismus vor.
Die Eliteuniversität Harvard ist in der Vergangenheit besonders unter Druck geraten. Die US-Regierung hatte der Universität zeitweise staatliche Forschungsgelder entzogen. Ein Bundesgericht erklärte dies jedoch für rechtswidrig.