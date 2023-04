Ein Journalist wird namentlich von der russischen Botschaft in Bern genannt und für seine Berichterstattung kritisiert. Das an sich ist für Journalisten, die über den Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine berichten, nichts Neues. Neu ist hingegen das Ausmass.

Für SRF berichten mehrere Journalistinnen und Journalisten über das Kriegsgeschehen in der Ukraine: Einer davon ist etwa David Nauer. Er deckt vor allem die ukrainische Perspektive ab.

Dass die russische Botschaft jüngst einen NZZ-Journalisten für seine Berichterstattung derart deutlich kritisiert, erstaunt Nauer nicht. Überrascht ist er aber über die neue Komponente der Drohung. «Es ist neu, dass es nicht nur Kritik, sondern auch Drohungen gibt.»

Audio EDA will bei der russischen Botschaft wegen Drohung intervenieren 26:05 min, aus 4x4 Podcast vom 20.04.2023. Bild: Keystone SDA abspielen. Laufzeit 26 Minuten 5 Sekunden.

Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) seinerseits reagierte und bestellte den russischen Botschafter in Bern, Sergei Garmonin, ein. Dem Botschafter sei mitgeteilt worden, dass die Äusserungen inakzeptabel seien und diese Art der Einschüchterung von Medienschaffenden nicht toleriert werde, so das EDA.

Dass Russland genau verfolgt, was in westlichen Medien über Russland geschrieben wird, hat auch David Nauer schon erlebt. Ein paar Wochen vor Beginn des Angriffskrieges äusserte er sich in einem Social-Media-Video von SRF und sagte, dass russische Truppen aufrüsteten und dass das darauf hindeute, dass sie wohl bald einmarschieren wollen.

Ich halte solche Angriffe, in diesem Ton und dieser Unsachlichkeit, quasi für eine Auszeichnung.

Das russische Aussenministerium entdeckte das Video und sparte daraufhin nicht mit Beleidigungen. Selbst im russischen Staatsfernsehen wurde dieses Video gezeigt und Nauer als Kriegstreiber betitelt. Was ein paar Wochen danach passiert ist, wissen wir: Russland ist in die Ukraine einmarschiert. «Ich hatte ja recht, mit dem, was ich gesagt hatte», sagt Nauer.

So reagiert SRF auf die aktuellen Entwicklungen: Box aufklappen Box zuklappen Thomas von Grünigen, Leiter TV-Auslandkorrespondenten SRF: «Wir sind lange davon ausgegangen, dass die Situation für Schweizer Medienschaffende in Russland zwar schwierig, aber einigermassen sicher ist. Offenbar hat Russland seine Strategie gegenüber ausländischen Medienschaffenden nun aber verschärft. Wir haben deshalb entschieden, dass wir eine Russland-Reise, die unser Sonderkorrespondent Christof Franzen für nächste Woche geplant hatte, sicherheitshalber verschieben. Aber das ist eine Momentaufnahme. Wir beobachten die Situation weiter und werden unser Vorgehen laufend anpassen.»

Diese Reaktion Russlands hat Nauer nicht daran gehindert, weiter über den Konflikt zu schreiben. Im Gegenteil: «Ich halte solche Angriffe, in diesem Ton und dieser Unsachlichkeit, quasi für eine Auszeichnung. Dann hast du als Journalist etwas richtig gemacht», so Nauer. «Allerdings bin ich seit Kriegsausbruch auch nicht mehr in Russland gewesen.» Sonst würde er sich wohl mehr Sorgen machen.