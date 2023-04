Die chinesische Armee beginnt heute eine «Übung zur Kampfvorbereitung» in der Taiwanstrasse sowie im Luftraum östlich von Taiwan.

Peking reagiert damit auf den Besuch von Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen Mitte Woche in den USA.

Taiwans Verteidigungsministerium meldet chinesische Kampfflugzeuge und – schiffe nahe der Insel.

Die «Übung zur Kampfvorbereitung» finde von Samstag bis Montag in der Taiwanstrasse, nördlich und südlich der Insel sowie in den Gewässern und im Luftraum östlich von Taiwan statt, teilte die chinesische Armee mit.

Die Ankündigung erfolgte wenige Tage nach dem US-Besuch von Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen, die am Mittwoch in Kalifornien vom Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, empfangen worden war.

Legende: Blick auf die Hauptstadt Taipeh im März 2023. Der kleine Inselstaat Taiwan mit 23.5 Millionen Menschen liegt nur 180 Kilometer östlich von China. imago images/Matt Hunt

Peking hatte das Treffen scharf kritisiert und bereits am Donnerstag Kriegsschiffe in die Nähe Taiwans verlegt. Das Manöver rund um die Insel findet inmitten der Spannungen zwischen China und sowie dessen Unterstützer USA statt.

Manöver zu Wasser und in der Luft

Chinesische Kampfflugzeuge überquerten kurzzeitig die sensible Mittellinie der Strasse von , einer vielbefahrene Schifffahrtsroute. Ein chinesisches amphibisches Landungsschiff, das Soldaten, Schiffe und Fahrzeuge transportieren kann, feuerte im Rahmen von Gefechtsübungen mehrere Artilleriegeschosse in der Luoyan-Bucht ab.

Diese Luoyan-Bucht liegt an der Küste der Provinz Fujian im Südosten Chinas und rund 50 Kilometer nordwestlich der Matsu-Inseln, die von Taiwan kontrolliert werden. Rauch und Mündungsfeuer waren am Heck des Kriegsschiffs sichtbar, als Granaten auf Ziele zu Land und zu Wasser abgefeuert wurden. Fischerboote und Frachtschiffe in der Nähe umfuhren das Einsatzgebiet.

China: «ernste Drohung an separatistische Kräfte»

Das Kommando Ost der chinesischen Armee, das das Ostchinesische Meer und die Strasse von überwacht, teilte mit, in der Schifffahrtsstrasse würden Patrouillenfahrten unternommen. Zudem gebe es Übungen nördlich, südlich und östlich von Taiwan .

«Dies ist eine ernste Drohung an die separatistischen Kräfte in und die Absprachen und Provokationen ausländischer Kräfte, und es ist eine notwendige Massnahme, um die nationale Souveränität und territoriale Integrität zu verteidigen», erklärte die chinesische Militärführung.

Taipeh steht unter wachsendem Druck durch Peking. Seit der Spaltung zwischen China und im Jahr 1949 betrachtet Peking die Insel als abtrünniges Gebiet, das es wieder mit dem Festland vereinigen will – notfalls mit militärischer Gewalt.