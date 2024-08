Legende:

Die damals 97-jährigen Angeklagte wurde bei den Verhandlungen vor dem Landgericht Itzehoe im Rollstuhl in den Gerichtssaal geschoben. Ihr wird Beihilfe zum Mord in über 10'000 Fällen im Konzentrationslager Stutthof zur Last gelegt. (8.2.22)

KEYSTONE/DPA/Marcus Brandt