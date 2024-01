Was ist passiert? Am Mittwochmittag ist nordöstlich der russischen Stadt Belgorod, an der Grenze zur Ukraine, ein russisches Militärflugzeug abgestürzt. Der Gouverneur der russischen Region schrieb auf seinem Telegramkanal, alle Insassen an Bord seien ums Leben gekommen. Beim Flugzeug handelt es sich um eine Iljuschin Il-75, ein grosses militärisches Transportflugzeug, das für den Transport von Truppen, Fracht und Waffen ausgelegt ist.

Was verursachte den Absturz? Bis jetzt gibt es keine bestätigte Absturzursache. Russland wirft den ukrainischen Streitkräften den Abschuss der Maschine vor. Der Chef des Verteidigungsausschusses der Staatsduma, Andrej Kartapolow, behauptet, die Maschine sei mit amerikanischen oder deutschen Flugabwehrraketen abgeschossen worden.

Wer sass im Flugzeug? Soweit gibt es keine unabhängigen Angaben, wen oder was das Flugzeug transportierte. Das russische Verteidigungsministerium behauptet, es seien 65 ukrainische Kriegsgefangene an Bord gewesen, die zu einem Austausch geflogen werden sollten. Ausserdem seien sechs Mann Besatzung und drei Begleitpersonen in der Maschine gewesen. Nach Angaben aus dem ukrainischen Generalstab hingegen habe das Flugzeug Flugabwehrraketen S-300 an die Front bringen sollen. Das schreibt das ukrainische Nachrichtenportal «Ukrajinska Prawda». Ursprünglich hatte «Ukraijinska Prawda» auch gemeldet, das ukrainische Militär habe von einem Abschuss des Flugzeugs gesprochen. Diese Fassung wurde aber geändert.

Gab es einen geplanten Gefangenenaustausch? Russische Politiker machen der Regierung in Kiew schwere Vorwürfe. «Die ukrainische Führung wusste bestens über den geplanten Gefangenenaustausch Bescheid, wurde darüber informiert, wie die Gefangenen transportiert werden», so Andrej Kartapolow. Der Sprecher des ukrainischen Militärgeheimdienstes, Andrii Jusow, bestätigte gegenüber den Medien, dass ein Gefangenenaustausch am Mittwoch stattfinden sollte, dieser aber nicht zustande kam. Die ukrainische Koordinierungsstelle für Kriegsgefangenen erklärte, sie untersuche den Absturz, warnte aber auch vor russischen «Informationsoperationen gegen die Ukraine, welche darauf abzielen, die ukrainische Gesellschaft zu destabilisieren».