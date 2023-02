Legende: Anfang Februar besuchte Spaniens Ministerpräsident Sanchez (links) die marokkanische Staatsführung in Rabat. Imago/Mohamed Siali

Marokko lobbyiere mit gemischtem Erfolg bei der EU, sagt Isabelle Werenfels. Ein grosser Erfolg für Marokko sei gewesen, dass Spanien im März 2022 den marokkanischen Autonomieplan als gute Lösung für den Konflikt um die Westsahara anerkannte. «Dabei setzte Marokko die Migration als starkes Druckmittel ein», so die Expertin. Auch die Visegrad-Staaten (Polen, Ungarn, Tschechien, Slowakei) seien grösstenteils auf diese Linie eingeschwenkt. Frankreich dagegen unterstütze den Autonomieplan (noch) nicht. Von Deutschland behaupte Marokko, es sei auf die Linie Spaniens eingeschwenkt, was so aber nicht stimme, betont Werenfels. Fazit: Die EU ist ziemlich gespalten in der Marokko-Frage. Ausserdem steht ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs zum Handels- und Fischereiabkommen zwischen Marokko und der EU aus. Und dabei sehe es danach aus, als ob das Gericht die Verträge kippen könnte und sie neu verhandelt werden müssten.