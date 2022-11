Wir verwenden hier den Begriff Geburtenrate umgangssprachlich, um zu beschreiben, wie viele Kinder eine Frau zu einem gegebenen Zeitpunkt durchschnittlich in ihrem Leben bekommen wird. In der Fachsprache wird das häufig als «Fertility rate» oder zusammengefasste Geburtenziffer bezeichnet und liegt aktuell im Bereich zwischen 0.8 (Hongkong) und 6.8 (Niger) Kindern pro Frau.

Daneben gibt es in der Fachwelt die «Crude birth rate» oder Geburtenziffer. Sie gibt die Anzahl Geburten pro 1000 Einwohnerinnen und Einwohner in einem Jahr an und liegt in verschiedenen Ländern heute im Bereich zwischen 5 und 50 (also 5 bis 50 Neugeborene pro 1000 Einwohner).