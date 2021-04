Nach einem Telefonat von Biden mit Erdogan steht offenbar bald eine Erklärung der USA zum Genozid an den Armeniern an.

Wird Biden den Völkermord an den Armeniern anerkennen?

US-Präsident Joe Biden hat angesichts der Spannungen mit dem Nato-Partner Türkei mit Präsident Recep Tayyip Erdogan telefoniert.

Den Gedenktag der Massaker an den Armeniern während des Ersten Weltkriegs an diesem Samstag war laut Mitteilung des Weissen Hauses kein Thema im Gespräch.

Allerdings stellte das Weisse Haus in Aussicht, dass es zu diesem Thema bald eine Ankündigung geben werde.

Biden habe am Freitag sein Interesse «an einer konstruktiven bilateralen Beziehung» ausgedrückt, teilte das Weisse Haus mit. Biden und Erdogan hätten ein Treffen am Rande des Nato-Gipfels in Brüssel im Juni vereinbart.

Gespannte Erwartung vor Armenier-Gedenktag

Den Gedenktag der Massaker an den Armeniern während des Ersten Weltkriegs von heute Samstag erwähnt die Mitteilung des Weissen Hauses nicht. Bereits im Wahlkampf versprach Biden, die Gräueltaten als Völkermord anzuerkennen. Am Gedenktag vor einem Jahr betonte er: «Schweigen ist Mittäterschaft.»

Die Sprecherin des Weissen Hauses, Jen Psaki, liess offen, ob Biden sein Versprechen wahrmachen werde. Sie rechne aber damit, dass es dazu in den kommenden Tagen mehr geben werde.

Ankara warnte die USA vor einem solchen Schritt. Sollten die USA die Beziehungen weiter verschlechtern wollen, sei das ihre Entscheidung, sagte der Aussenminister kürzlich.