Die Rakete «New Glenn» hat einen Satelliten in einer falschen Umlaufbahn ausgesetzt.

«BlueBird 7» soll nun kontrolliert abstürzen.

Die erste Raketenstufe ist erfolgreich im Atlantik gelandet.

Die Schwerlastrakete «New Glenn» des Raumfahrtunternehmens Blue Origin hat bei ihrem dritten Flug einen Rückschlag erlitten. Die Rakete startete am Sonntag planmässig vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral, setzte jedoch einen Satelliten in einer zu niedrigen Umlaufbahn aus.

Der Kommunikationssatellit «BlueBird 7» trennte sich wie vorgesehen von der Rakete und fuhr seine Systeme hoch. Er erreichte jedoch keine ausreichende Höhe, um sich im Orbit zu halten. Wie AST SpaceMobile mitteilte, soll er nun gezielt zum Absturz gebracht werden – er gilt als verloren.

Während die Oberstufe versagte, lieferte die Mission dennoch einen Teilerfolg: Die wiederverwendbare erste Raketenstufe landete erneut kontrolliert auf einer Plattform im Atlantik.

Legende: Für die «New Glenn» wurde eine zuvor bereits verwendete Raketenstufe genutzt. Keystone/John Raoux

Für Blue Origin ist es bereits der dritte Flug der «New Glenn». Damit will das private Unternehmen von Jeff Bezos zu SpaceX aufschliessen. Beide Firmen konkurrieren auch um Aufträge der Nasa für künftige Mondmissionen.