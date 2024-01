In der Milliardärsrangliste des Finanzdienstes Bloomberg liegt Bezos mit einem geschätzten Vermögen von über 150 Milliarden Franken auf dem zweiten Platz. Vor ihm steht lediglich noch Tesla-Chef Elon Musk. Der kometenhafte Aufstieg in die Sphäre der Superreichen beginnt für ihn aber eigentlich ganz bescheiden.

Der geborene Tüftler

Jeffrey Preston Bezos kommt am 12. Januar 1964 in Albuquerque im US-Bundesstaat New Mexico zur Welt. Seine Mutter ist damals erst 16 Jahre alt. Seine Eltern trennen sich, als er noch klein ist. Mit vier Jahren wird Bezos von seinem Stiefvater adoptiert.

Legende: Jeff Bezos (links) mit seiner Mutter und seinen jüngeren Halbgeschwistern, Mark und Christina Bezos. Instagram/jeffbezos

Er ist ein schlaues Kind und tüftelt schon in seinen frühen Jahren gerne. Die Schulzeit sowie das Studium in Informatik und elektrischer Energietechnik schliesst er mit Bestnoten ab. In den 90er-Jahren gibt er eine aussichtsreiche Karriere an der New Yorker Wall Street auf und fährt quer durch die USA nach Seattle, um dort einen Traum zu verwirklichen.

Der Weg an die Spitze

Es sind damals zwar erst die Anfänge des Internets, aber Bezos hat eine Idee: im Web Bücher verkaufen. Gesagt, getan: Im Juli 1995 gründet er in einer Garage die Firma «Amazon».

Über die Jahre macht sich Bezos sich einen Namen als aggressiver Innovator – und das scheint zu funktionieren. Die Firma wird zum weltgrössten Online-Einzelhändler und Jeff Bezos mit einem Vermögen von über 200 Milliarden Dollar zum wohlhabendsten Menschen der Welt.

Immer wieder steht sein Unternehmen aber auch in der Kritik. Unter anderem wegen Umweltverstössen und unfairen Arbeitsbedingungen. Jeff Bezos spendet Rekordsummen, verbessert teilweise sein Image.

1 / 10 Legende: Die Gründung des Online-Buchhandels Amazon macht Jeff Bezos reich. Hier posiert er mit einem Stapel Bücher in einem Lagerhaus in Seattle im Jahr 1997. Getty Images/Paul Souders 2 / 10 Legende: Rund 27 Jahre nach der Gründung von Amazon legt Jeff Bezos die Konzernleitung nieder. Er möchte sich einem anderen Projekt widmen: dem Weltall. Getty Images/Yves Forestier/Sygma 3 / 10 Legende: Mit MacKenzie Scott war Jeff Bezos 25 Jahre lang verheiratet. Sie half ihm beim Aufbau von Amazon. Getty Images/Lars Niki 4 / 10 Legende: Im Jahr 2019 lassen sich die beiden scheiden, als eine Affäre von Jeff Bezos an Licht kommt. Getty Images/Jerod Harris 5 / 10 Legende: Im Jahr 2000 gründet Bezos das Raumfahrtunternehmen Blue Origin. Getty Images/Matthew Staver/Bloomberg 6 / 10 Legende: Am 20. Juli 2021 hebt in Texas die erste Rakete seiner Firma ab. Getty Images/Joe Raedle 7 / 10 Legende: Bezos jubelt, nachdem die erste bemannte Rakete seiner Raumfahrtfirma ins All geflogen ist (2021). Getty Images/Joe Raedle 8 / 10 Legende: Und auch unter der internationalen Prominenz fühlt sich Jeff Bezos wohl. Hier zu sehen an der Met Gala zwischen Kim Kardashian, Kylie Jenner, Kendall Jenner und Schauspieler Jared Leto (2019). Getty Images/Kevin Mazur/MG19 9 / 10 Legende: Seit 2019 ist Lauren Sanchez die Frau an der Seite von Jeff Bezos. Getty Images/Amy Sussman 10 / 10 Legende: Jeff Bezos gehört nicht nur eine Jacht. Hier zu sehen sind die beiden Boote namens «Koru» und «Abeona». Getty Images/Robino Salvatore

Doch schon bald wird ihm die Welt zu klein – er will ins All. Bezos investiert sein Vermögen in sein eigenes Raumfahrtunternehmen «Blue Origin» und verlässt den Chefposten bei Amazon im Sommer 2021.

Teure Scheidung

Anfang 2019 kommt eine Affäre zwischen Bezos und der früheren Fernsehmoderatorin Lauren Sanchez ans Licht. Beide waren zu dem Zeitpunkt verheiratet. Bezos‘ damalige Ehefrau, MacKenzie Scott, wird durch die Scheidung zu einer der global vermögendsten Frauen. Mit ihr hat er vier Kinder: Eine adoptierte Tochter und drei Söhne.

Legende: Ein seltenes Bild: Jeff Bezos mit seiner Ex-Frau und den gemeinsamen vier Kindern an einer Filmpremiere in San Diego (2016). Getty Images/Todd Williamson

Die Scheidung verläuft alles andere als undramatisch. Bezos wirft dem Boulevardblatt «National Enquirer» öffentlich den Versuch vor, ihn mit Informationen über die Affäre zu erpressen.

Später wird Sanchez’ Bruder als ein Tippgeber enttarnt. Die Beziehung zu Sanchez überlebt dennoch. Seit 2019 sind die beiden nun liiert. Im Mai 2023 hat das Paar ihre Verlobung bekannt gegeben.

Mehr geht immer

Heute findet der Mann der Extremen Spass am Geldausgeben. Bezos mischt beim Weltraum-Wettlauf der Milliardäre mit. Seine in den Niederlanden gebaute Jacht «Koru» soll rund eine halbe Milliarde Dollar gekostet haben. Das Anwesen in Beverly Hills kaufte Bezos für 140 Millionen Franken. Und zudem darf er seit über zehn Jahren die Zeitung «Washington Post» sein Eigen nennen.

Jeff Bezos zeigt immer wieder: Egal, wie viel man hat – mehr geht immer.