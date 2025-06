«Big Beautiful Bill» Trumps Steuergesetz nimmt erste Hürde im Senat

Die Abstimmung wurde für mehr als drei Stunden unterbrochen. Drei republikanische Senatoren – Thom Tillis, Ron Johnson und Rand Paul – hatten sich zunächst den Demokraten angeschlossen und sich gegen das Gesetz ausgesprochen. Drei weitere – Rick Scott, Mike Lee und Cynthia Lummis – verhandelten bis in die Nacht hinein in der Hoffnung, grössere Ausgabenkürzungen durchzusetzen. Am Ende schwenkte einer der Senatoren aus Wisconsin, Ron Johnson, auf ein Ja um.