Der Bundesrat hat die Ergebnisse der internen Arbeiten und der Sondierungsgespräche mit der EU geprüft.

Auf dieser Grundlage beschloss er, ein Verhandlungsmandat zu erarbeiten.

Er wird vor Ende des Jahres über dessen Annahme und die Konsultation der Aussenpolitischen Kommissionen der eidgenössischen Räte (APK) und der Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) entscheiden.

Der Bundesrat will ein Verhandlungsmandat mit der Europäischen Union (EU) erarbeiten. Das hat er am Mittwoch beschlossen. Aus seiner Sicht sind die Vorgespräche mit Brüssel – die sogenannten Sondierungsgespräche – abgeschlossen.

Vor Ende des Jahres will die Landesregierung über die Annahme des Mandats entscheiden, hiess es in einer Mitteilung. Sie hat demnach das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) beauftragt, ein Verhandlungsmandat zu erarbeiten.

Zeit reif für Entwurf

Die Ergebnisse der Sondierungsgespräche mit der EU erlauben es nach Ansicht des Bundesrats, den Entwurf zu auszuarbeiten. Die Europäische Kommission sei am Mittwoch über diesen Entscheid informiert worden, heisst es in der Mitteilung weiter.

Umstritten waren bei den bisherigen Gesprächen mit der EU insbesondere die Personenfreizügigkeit und der Lohnschutz für entsandte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Ein Grossteil der Fragen konnte laut dem Bundesrat zufriedenstellend geklärt werden. Einige Themen müssten jedoch noch vertieft werden.

Kantone machen Tempo

Die Kantonsregierungen begrüssten den Entscheid des Bundesrats. Für die Weiterführung und Weiterentwicklung eines soliden und nachhaltigen Verhältnisse mit der EU brauche die Schweiz vertraglich geregelte Beziehungen.

Die Herausforderungen liegen auf dem Tisch. Für geregelte Beziehungen mit der EU braucht es jetzt Verhandlungen.

Der Präsident der Konferenz der Kantonsregierungen (KdK), Markus Dieth, betont: «Das ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.» Dieth verweist zugleich auf die am 24. März 2023 durch die KdK-Plenarversammlung einstimmig verabschiedete europapolitische Standortbestimmung.

Die Herausforderungen lägen nun auf dem Tisch, unterstreicht der KdK-Präsident weiter. Um diese zu klären und um das Ziel von nachhaltig geregelten Beziehungen mit der EU zu erreichen, brauche es jetzt Verhandlungen: «Die Kantonsregierungen sind bereit, schnell zum Verhandlungsmandat Stellung zu nehmen, sobald es der Bundesrat ihnen zur Konsultation unterbreitet hat.»

Econonmiesuisse: gute Ausgangslage nutzen

Der Weg für Verhandlungen in der Europapolitik sei damit geebnet, schreibt der Wirtschaftsdachverband ecnonomiesuisse. Viele offene Fragen seien geklärt worden. Der Abschluss der Sondierungsgespräche sei ein wichtiger Schritt zu Sicherung des bilateralen Wegs: «Jetzt gilt es, diese gute Ausgangslage zu nutzen und ein Verhandlungsmandat zu verabschieden», so der Wirtschaftsdachverband.

SGB: Zustimmung mit Vorbehalt

Die Gewerkschaften hatten sich bereits am Montag gegen die ersten Ergebnisse der Sondierungsgespräche ausgesprochen. Der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) wiederholte am Mittwoch seine Vorbehalte und will die Entwicklung eines Verhandlungsmandats nur unterstützen, wenn Lohnschutz und Service public gewährleistet sind. Der Bundesrat stellte diesbezüglich fest, dass der Service public von den Verhandlungen nicht tangiert werde.