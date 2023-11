Jean Drèze, mehr als 7200 staatliche Primarschulen im indischen Bundesstaat Jharkhand haben nur einen Lehrer, obwohl die Schulen oft mehr als 100 Schülerinnen und Schüler haben. Ist Jharkhand die Ausnahme in Indien?

In Jharkhand ist die Situation sicher am extremsten, aber Jharkhand ist Ausdruck einer generellen Vernachlässigung der Primarschulbildung in Indien, die schon seit der Unabhängigkeit besteht. Man muss das vor dem Hintergrund verstehen, dass die Kinder privilegierter Eltern in Indien meistens in Privatschulen unterrichtet werden. Auf den staatlichen Schulen sind vor allem Kinder armer Eltern aus unteren Schichten. Das hat mit der traditionellen sozialen Ordnung in der Hindi-Gesellschaft zu tun, in der Bildung ein Privileg der oberen Kasten ist. Dieses Denken ist noch sehr verbreitet in der indischen Elite und unter Politikern. Arme Leute haben nichts zu sagen. Sie werden nur vor Wahlen interessant, wenn Politiker sie bestechen, um ihre Stimme zu bekommen. Bildung ist aber eine langfristige Investition.

Welche Zukunft haben Kinder, die nur eine staatliche Schule besuchen?

Die meisten Kinder, die diese nicht funktionierenden staatlichen Schulen besuchen, haben keine andere Zukunft als Armut. Sie sind dazu verdammt, sich später als ungelernte Tagelöhner durchzuschlagen, als Rikscha-Fahrer, Ziegel-Brennerin oder Bauarbeiter. Sie werden kaum in der Lage sein, an politischen Prozessen teilzunehmen, ihre Rechte zu verteidigen, sich um ihre Gesundheit zu kümmern.

Hat das auch Folgen für die gesamte Gesellschaft?

In der Entwicklungsökonomie haben wir in den letzten 20 Jahren gelernt, welche ungeheure Bedeutung eine solide Primarschulbildung für die Entwicklung eines Landes hat, für die wirtschaftliche Entwicklung, aber auch für soziale Gerechtigkeit, für Gesundheit, und die Demokratie. Der Preis für die mangelhafte Bildung und ein wachsendes Heer armer Menschen wird von der gesamten Gesellschaft gezahlt, nicht nur von den betroffenen Kindern und ihren Familien. Das ist ein Teufelskreis. Die wenigen Bundesländer Indiens, die früh genug in Bildung investiert haben, wie Kerala oder Tamil Nadu, haben sehr davon profitiert: Die Leute dort haben eine längere Lebenserwartung, einen besseren Lebensstandard, bessere staatliche Dienstleistungen. Darum lohnt es sich für einen Staat, in Bildung zu investieren.