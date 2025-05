Legende: Keystone/ Omar Albam

Seit Tagen kommt es in Syrien immer wieder zu tödlichen Auseinandersetzungen zwischen sunnitischen, regierungsnahen Milizen und drusischen Bewaffneten. Dabei kamen nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte seit Anfang Woche an verschiedenen Orten mindestens 73 Personen ums Leben. Auslöser der Gewalt soll eine Tonaufnahme gewesen sein, die den Propheten Mohammed beleidigt haben soll. Sie wurde zunächst einem Drusen zugeschrieben. Das Innenministerium in Damaskus erklärte jedoch, die beschuldigte Person stehe nicht mit der Aufnahme in Verbindung.

Israel hat mit Drohnen interveniert und nach eigenen Angaben einen Extremisten getötet, der Drusen angegriffen hatte. Aus Regierungskreisen hiess es, es habe sich um ein Mitglied der neuen Sicherheitskräfte gehandelt, die eingeschritten seien, um die Zusammenstösse zu beenden. Die Angreifer seien «Banditen, die nichts mit dem Staat zu tun hätten».

Die erneute Gewaltwelle stellt die syrische Regierung auf die Probe und zeigt, wie zerbrechlich die tief gespaltene Gesellschaft in Syrien nach Jahren des Bürgerkriegs und nach 50 Jahrzehnten Assad-Herrschaft ist. Denn das Haus Assad sicherte seine Macht auch dadurch ab, indem es die verschiedenen Bevölkerungsgruppen gegeneinander ausspielte. Die Gefahr weiterer Konflikte bleibt hoch. Die Regierung hat sich zum Ziel gesetzt, das Land zu einen. Beobachter gehen jedoch davon aus, dass viele Milizen weiter auf eigene Faust handeln.

Die Drusen sind eine religiöse Minderheit, die heute vor allem in Syrien, im Libanon, Israel und Jordanien angesiedelt ist. Die Religionsgemeinschaft ist im 11. Jahrhundert aus dem schiitischen Islam hervorgegangen. Ein Teil der Drusen steht der neuen, von Islamisten geführten Führung in Damaskus kritisch gegenüber. Andere kooperieren bereits mit der neuen Regierung. (bol/sda)