Präsidentschaftsanwärter Uribe in Kolumbien angeschossen

In Kolumbien ist der oppositionelle Präsidentschaftsanwärter Miguel Uribe durch Schüsse schwer verletzt worden.

Der 39-jährige Senator will im nächsten Jahr gegen den amtierenden Präsidenten Gustavo Petro antreten.

Laut Medienberichten wurde der Täter, ein angeblich 15-Jähriger, festgenommen.

Gemäss Angaben der Rettungskräfte erlitt Miguel Uribe zwei Schussverletzungen am Kopf und eine weitere am Knie. Die Tat hatte sich während eines Wahlkampfauftritts des rechtsgerichteten Politikers in der Hauptstadt Bogotá ereignet.

Legende: Grosses Aufgebot an Sicherheitskräften nach der Bluttat an Präsidentschaftsanwärter Miguel Uribe in Bogotá. Keystone/Ivan Valencia

Präsident Petro: Angriff auf die Demokratie

Der Bürgermeister von Bogotá bestätigte, dass der mutmassliche Angreifer gefasst worden sei. Nach Behördenangaben waren bei dem Angriff zwei weitere Menschen verletzt worden. Nach Angaben seiner Partei Demokratisches Zentrum wurde von hinten auf Uribe geschossen.

Zwei Verdächtige, darunter ein Minderjähriger, seien noch am Tatort mit Hilfe von Anwesenden festgenommen worden, meldete das Portal «Notícias Caracol» unter Berufung auf die Polizei zu einem späteren Zeitpunkt. Die Schüsse soll der Minderjährige abgefeuert haben. Beide seien mit einem Motorrad vorgefahren. Der Minderjährige sei im Zuge der Festnahme an einem Bein verletzt und in einem Krankenhaus operiert worden.

Bekannte Politiker-Familie Box aufklappen Box zuklappen Legende: Miguel Uribe. Keystone/Carlos Ortega Uribe gehört einer Familie an, die schon länger die Politik des Landes mit prägt. Sein Grossvater Julio César Turbay war von 1978 bis 1982 Präsident des südamerikanischen Landes. Seine Mutter Diana Turbay war eine bekannte Journalistin, die vom Medellín-Kartell des berüchtigten Drogenbosses Pablo Escobar entführt wurde. Sie starb bei einem missglückten Befreiungsversuch des Militärs 1991. Mit Ex-Präsident Álvaro Uribe, der Chef seiner Partei Demokratisches Zentrums ist, ist Miguel Uribe nicht verwandt.

Die Regierung des linksgerichteten kolumbianischen Präsidenten Gustavo Petro verurteilte den Angriff «kategorisch und aufs Schärfste». «Diese Gewalttat ist nicht nur ein Angriff auf seine Person, sondern auch auf Demokratie, Gedankenfreiheit und die legitime Ausübung eines politischen Amtes in Kolumbien», erklärte das Präsidialamt.

Uribe ist ein entschiedener Kritiker von Präsident Petro. Der Senator hatte bereits vergangenen Oktober angekündigt, dass er 2026 für das Präsidentenamt kandidieren werde.