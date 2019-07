Vereinigtes Königreich steuert in turbulente Gewässer

Mit Boris Johnson in der Downing Street Nummer 10 steuert das Vereinigte Königreich in turbulente Gewässer. Eine Zweidrittelmehrheit der knapp 160'000 Mitglieder der Konservativen Partei gab Johnson den Vorzug über Jeremy Hunt, den amtierenden Aussenminister. Morgen wird Johnson die Amtsgeschäfte von Theresa May übernehmen und sein Kabinett bilden.

Ultimatum bis 31. Oktober

Bezüglich des britischen Austritts aus der Europäischen Union hat Johnson kompromisslose und widersprüchliche Positionen bezogen: Er wolle eine gütliche Einigung, aber ohne die bereits vereinbarten Regelungen zur irischen Grenze, die vom Unterhaus schon dreimal verworfen worden sind.

Die Grenzfragen sollten dann während der Übergangsperiode, also nach dem formellen Austritt am 31. Oktober, geregelt werden. Doch die EU und Irland werden das nicht zulassen: Ohne ein gültiges Scheidungsabkommen – mitsamt dem «Backstop» zur irischen Grenze – gibt es keine Übergangsfrist.

Aber Johnson lässt sich nicht beirren: Er will auf jeden Fall Ende Oktober raus, auch ohne eine Einigung.

Option «No Deal»-Brexit

So wird der Absturz in den vertragslosen Zustand plötzlich zur ernstzunehmenden Option. Johnson meint, wenn sich das Königreich glaubwürdig darauf vorbereite, werde die EU schon einlenken.

Wahrscheinlicher bleibt indessen, dass das Unterhaus diesen Sprung über die Klippen unterbinden wird. Sei es mit einem neuerlichen Aufschub, sei es mit einem Widerruf des Austritts, sei es mit Neuwahlen oder einem zweiten Referendum. Sicher ist nur eines: Es wird turbulent.

Boris, der Unberechenbare

Alle bisher erwähnten Szenarien beruhen darauf, dass man Johnsons Aussagen ernst nimmt. Das tut aber in Grossbritannien kaum jemand. Der frühere Londoner Bürgermeister und Aussenminister ist schon mehrfach beim Lügen ertappt worden, er hat auch seine Ehefrauen seriell betrogen.

Dann macht er einen charmanten Witz und grinst schelmisch: Was Boris tut, ist gut für Boris. Und: Er will dabei geliebt werden. Das ist zwar kein Regierungsprogramm, aber es gibt einen besseren Leitfaden für die Zukunft ab als die Versprechungen des angehenden Premierministers.