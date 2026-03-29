Im baden-württembergischen Kehl ist nachts in einer Grossraum-Disco ein Feuer ausgebrochen.

Etwa 750 Feiernde konnten sich ins Freie retten – gemäss Polizei wurde niemand verletzt.

Die Flammen griffen auf das gesamte Gebäude über und die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden.

Ein Tanzabend endete für rund 750 Ausgänger abrupt, als der Club in Kehl in Brand geriet. Das Gebäude sei evakuiert worden, die Gäste retteten sich ins Freie, wie die Polizei mitteilte. Keiner der Betroffenen sei durch das Feuer verletzt worden.

Legende: Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden. Keystone / PHILIPP VON DITFURTH

Es seien aber drei Menschen wegen «der Gesamtsituation» vom Rettungsdienst behandelt worden. Sie seien unverletzt geblieben, aber gestresst gewesen und deshalb behandelt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Sie mussten nicht ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Flammen zerstörten einen bekannten Club in Kehl unweit der französischen Grenze im Ortenaukreis. In die Hip-Hop- und Afro-Musik-Disco kommen auch Gäste aus dem nahen Strassburg zum Feiern. Insgesamt bietet der Club Platz für bis zu 1500 Gäste mit 400 Sitzplätzen.

Angrenzende Gebäude waren laut Polizei durch das Feuer nicht in Gefahr. Mindestens 80 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren in den frühen Morgenstunden ausgerückt, wie die Sprecherin sagte. Auch Stunden später musste die Feuerwehr löschen. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache und hat bereits etliche Zeugen befragt. Zur Schadenshöhe konnten noch keine Angaben gemacht werden.