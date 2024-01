Lulas Umweltpolitik gleicht oft einem Tauziehen zwischen Wirtschaftsinteressen und Klimaschutz. Das wurde bereits in seinen ersten beiden Amtszeiten als Präsident zwischen 2003 und 2011 klar. Trotzdem kann er auch wichtige Erfolge vorweisen: So ist die illegale Abholzung des Amazonas-Regenwaldes im ersten Jahr von Lulas dritter Amtszeit deutlich zurückgegangen – um rund einen Drittel. Der Amazonas-Gipfel letzten August blieb dann allerdings hinter den Erwartungen zurück.

Ein ähnliches Bild zeigt sich in der Aussenpolitik: «Brasilien ist zurück auf der Weltbühne», verkündete Lula bei der UNO-Vollversammlung im September. «Lula baut die brasilianische Aussenpolitik wieder auf, nach Jahren der internationalen Isolation unter Vorgänger Jair Bolsonaro», sagt Roberto Goulart Menezes, Politologe an der Universität von Brasília.

Aussenpolitisch sucht Lula die Nähe zu den USA, China und der EU. Dabei schlägt er einen eigenen Weg ein: Der Bitte des Westens, die Ukraine im Krieg gegen Russland zu unterstützen, erteilte Lula eine Absage. Stattdessen bot er sich als Vermittler an – als Mitglied der BRICS-Gruppe, zu der auch Russland und China gehören.

Brasiliens Präsident Lula (links) in illustrer Runde am BRICS-Gipfel vom 23. August 2023 Johannesburg.

Legende: Brasiliens Präsident Lula (links) in illustrer Runde am BRICS-Gipfel vom 23. August 2023 Johannesburg. Keystone/EPA EFE/Andre Borges

Doch der grosse diplomatische Durchbruch bleibt bislang aus. Ob er dieses Jahr am G-20-Gipfel erfolgt, wenn Brasilien Gastgeber ist, ist fraglich. Und auch die Beziehungen zu den südamerikanischen Nachbarn sind frostiger, seit in Argentinien Rechtspopulist Javier Milei Präsident ist.

«Innenpolitisch hat Lula versucht, die Glaubwürdigkeit der Institutionen wieder zu stärken, so bilanziert Politologe Menezes. Er verweist dabei auf den Putschversuch vom 8. Januar 2023 in Brasilien – nur eine Woche nach Lulas Amtsantritt. Auch der Dialog mit der Opposition sei wichtig, denn das Land sei nach wie vor sehr gespalten.

«Es gilt auch als gesichert, dass hohe Militärs involviert waren in diesen Putsch-Versuch und Mitglieder von Bolsonaros Regierungs-Kabinett im Vorfeld Bescheid wussten», so Delgado. Die Aufsicht über diese Ermittlungen hat das Supremo Tribunal Federal, das oberste Gericht Brasiliens.

Mehr als 20 Personen wurden inzwischen verurteilt zu langen Haftstrafen, von bis zu 17 Jahren wegen versuchtem Staatsstreich und Mitgliedschaft in einer bewaffneten kriminellen Vereinigung», sagt Südamerika-Korrespondentin Teresa Delgado.

Am 8. Januar 2023 stürmten rund 5'000 Anhängerinnen und Anhänger von Ex-Präsident Jair Bolsonaros das Regierungsviertel in der Hauptstadt Brasília. Sie verwüsteten den Präsidenten-Palast, das Parlaments-Gebäude und das oberste Gericht Brasiliens. «Kurz nach dem Putsch-Versuch wurden um die 1’400 Personen verhaftet – die meisten kurz darauf wieder frei gelassen. Doch einige wurden mittels Video-Beweisen, Zeugen-Aussagen und basierend auf dem Anti-Terror-Gesetz überführt.

Mit der Steuerreform, die Unternehmen entlastet, und mit der Änderung des Finanzrahmens konnte Lula wichtige politische Erfolge feiern, obschon die Steuerreform erst von einer Kammer des Parlaments angenommen wurde. Im Parlament sind die Anhänger von Ex-Präsident Jair Bolsonaro nach wie vor stark und für Lula eine grosse Herausforderung. Trotzdem gelang es ihm, die «Bolsa Familia» zu reformieren – ein Sozialprogramm für bedürftige Familien.