18:41 Brüssel-Korrespondent Sebastian Ramspeck zur Verwirrung in London Die Verwirrung ist perfekt: Nein zum Brexit-Deal, Nein zu einem Brexit ohne Abkommen und auch keine Forderung aus London nach einem Plan B oder einer Verschiebung des Austrittstermins. Die EU wartet auf London. 00:39 Sebastian Ramspeck zur britischen Verwirrung Legende: Video Sebastian Ramspeck zur britischen Verwirrung abspielen. Laufzeit 00:39 Minuten. Aus Tagesschau am Vorabend vom 16.01.2019.

18:23 Reaktionen der EU-Mitgliedstaaten Rund zehn Wochen vor dem geplanten Austrittsdatum stehen Theresa May, aber auch die EU vor einem Scheiterhaufen. Die Reaktionen aus der Europäischen Union nach der Abstimmung im britischen Parlament sind eindeutig: Der Ball liege nun in London. 01:19 Reaktionen der EU-Mitgliedstaaten Legende: Video Reaktionen der EU-Mitgliedstaaten abspielen. Laufzeit 01:19 Minuten. Aus Tagesschau am Vorabend vom 16.01.2019.

18:15 Konfrontation mit dem Parlament Der Gang ins Unterhaus ist Premierministerin May schon leichter gefallen. Heute Abend um 20 Uhr muss sie ein Misstrauensvotum der Opposition überstehen, hat aber Chancen. Gestern ging es im Parlament darum, ihr ausgehandeltes Brexit-Abkommen durchzubringen. Aber dutzende Abgeordnete der Regierungspartei und der Verbündeten nordirisch-protestantischen DUP stimmten gegen das Abkommen. 01:31 Die Ablehnung des Brexit-Abkommens im Unterhaus Legende: Video Die Ablehnung des Brexit-Abkommens im Unterhaus abspielen. Laufzeit 01:31 Minuten. Aus Tagesschau am Vorabend vom 16.01.2019.

18:05 Schottland fordert ein neues Referendum Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon fordert eine neue Abstimmung über den EU-Austritt: «Ein zweites Referendum ist die einzige Möglichkeit, dass Schottland als Teil des Vereinigen Königreichs in Europa bleibt», sagte Sturgeon der «Bild»-Zeitung. Es sei «der demokratische Wille der Schotten», in der EU zu bleiben. Sturgeon erhob zudem schwere Vorwürfe gegen die britische Premierministerin Theresa May. Die Regierung in London sei «komplett gescheitert», obwohl sie mehr als zweieinhalb Jahre Zeit gehabt habe, einen machbaren Brexit-Plan vorzulegen. «Die Vorstellung, dass die Regierung dies jetzt innerhalb weniger Wochen tun kann, ist absurd.» Legende: Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon. Reuters

17:56 Finnland ruft zur Registration auf Die finnische Regierung hat britische Bürger im Land dazu aufgefordert, sich schnellstmöglich bei der Einwanderungsbehörde zu registrieren. Sollte es einen Brexit ohne geregeltes Abkommen geben, würden die rund 5000 in Finnland lebenden Briten zu Bürgern eines Drittstaates, erklärte das Innenministerium in Helsinki. Finnland wolle auch in Zukunft, dass Briten in Finnland leben, arbeiten und studieren zu können. Wer sich länger als drei Monate in Finnland aufhält, muss sich bei der Einwanderungsbehörde registrieren, unabhängig davon, woher man kommt.

17:24 «Brexit-Boxen» für den Notfall Während viele Unternehmer einen harten Brexit fürchten, fördert der Gedanken an ein solches Szenario bei anderen die Kreativität. Ein Unternehmen aus Leeds bietet beispielsweise seit Dezember sogenannte «Brexit-Boxen» an. Der Inhalt: tiefgekühlte Nahrungsmittel und ein Wasserfilter. Genug um einen Monat lang zu überleben, so der Anbieter. Wie die BBC berichtet, wurden bereits mehr als 600 solcher Boxen verkauft – trotz des stolzen Preises von fast 300 Pfund. «Diese Brexit-Box ist ein grossartiger Start, um die Sorgen über leere Regale in den Supermärkten hinter sich zu lassen», heisst es in der Produktbeschreibung.

16:59 Unzufriedene Londoner Unsere Sonderkorrespondentin hat in London Stimmen zum gescheiterten Brexit-Deal gesammelt. Das Fazit: Alle Passanten sind mit der momentanen Situation unzufrieden oder schon gelangweilt vom ständigen Hin und Her in der Brexit-Diskussion. Premierministerin May machen aber die wenigsten Vorwürfe. 02:49 «So ist es ein Desaster» Legende: Video «So ist es ein Desaster» abspielen. Laufzeit 02:49 Minuten. Aus News-Clip vom 16.01.2019.

16:40 Ausschuss schlägt Probeabstimmungen vor Der Brexit-Ausschuss des Unterhauses schlägt Probeabstimmungen vor. So solle festgestellt werden, ob irgendein Brexit-Vorschlag eine Mehrheit bekäme. Sollte das Parlament sich nicht auf eine Brexit-Option einigen können, sollten die Abgeordneten darüber abstimmen können, ob eine Verlängerung des im EU-Artikel 50 festgelegten Zeitraums für die Austrittsverhandlungen beantragt werden sollte, heisst es in einer Erklärung der Ausschussvorsitzenden Hilary Benn.

15:55 Stimmungsbericht aus Birmingham Nieselregen im Zentrum von Birmingham. Das Wetter passt zur Stimmung, sagt SRF-Auslandredaktor Charles Liebherr. Er ist für die Reportage in die zweitgrösste Stadt des Vereinigten Königsreich gereist. Brexit: Wie ist die Stimmung im Land? Legende: Audio Brexit: Wie ist die Stimmung im Land? abspielen. Laufzeit 04:05 Minuten. 04:05 min, aus Rendez-vous vom 16.01.2019.

15:28 Corbyn fordert Neuwahlen Derweil läuft in London im Parlament die Debatte über den Misstrauensantrag gegen die Regierung. Oppositionschef Jeremy Corbyn ruft Premierministerin May zu Neuwahlen auf. Die Regierung sei nicht in der Lage weiterzumachen. «Diese Regierung hat unser Land im Stich gelassen, sie kann nicht regieren», sagte der Labour-Politiker. May ihrerseits konterte, eine Neuwahl sei «das Schlechteste, was wir machen können». Sie würde die Spaltung im Land vertiefen, Chaos und Stillstand bringen. "Every single previous prime minister in this situation would have resigned and called an election" - Jeremy Corbyn urges MPs to pass motion of no confidence in government



15:20 «Man weiss nicht, was London eigentlich will» Im «Tagesgespräch» von Radio SRF beschreibt EU-Korrespondent Oliver Washington die aktuelle Stimmungslage in Brüssel. Vom Ausgang der Brexit-Abstimmung im britischen Unterhaus sei zwar niemand überrascht worden. «Allerdings steigt die Befürchtung vor einem ungeordneten Brexit. Vor allem ist nicht klar, was das britische Parlament eigentlich will.» Klarheit darüber, was die Briten nicht möchten, reiche nicht: Jetzt brauche es eine positive Antwort aus London, so der EU-Korrespondent. Das EU-Parlament und die EU-Mitgliedstaaten würden jetzt die Signale aus Grossbritannien abwarten und dann entscheiden: «Kommt ein Vorschlag, von dem Brüssel weiss, dass er in London eine Mehrheit haben könnte, wird man sich überlegen müssen, ob dieser mit den eigenen roten Linien vereinbar ist.» Sollte ein substanzieller Fortschritt möglich sein, der einen ungeordneten Brexit verhindert, sieht Washington durchaus Spielraum für eine Nachverhandlung des Abkommens. Wie weiter beim Brexit? Legende: Audio Wie weiter beim Brexit? abspielen. Laufzeit 24:53 Minuten. 24:53 min, aus Tagesgespräch vom 16.01.2019.

15:12 Cameron: «Ich bereue es nicht» Ex-Premier David Cameron, der das Brexit-Referendum initiiert hatte, sagt: «Ich bereue es nicht, das Referendum ausgerufen zu haben.» Dies sagte der konservative Politiker der BBC. Er habe damit ein Wahlversprechen eingelöst und dafür auch den Rückhalt des Parlaments gehabt. Cameron hatte das Referendum schon im Jahr 2013 für den Fall seiner Wiederwahl angekündigt und 2015 dann das entsprechende Gesetz verabschiedet. Legende: Reuters

14:15 «Anleger brauchen Klarheit» Die Grossbank UBS warnte am Dienstag kurz nach Platzen des Brexitdeals Anleger vor Investitionen in Grossbritannien. Anleger sollten ihr Engagement auf der Insel beschränken. Für die Londoner Finanzexpertin Remi Olu Pitan war dies keine grosse Überraschung. Viele ausländische Anleger hätten das Vereinigte Königreich schon seit der Brexit-Abstimmung gemieden. Dies werde auch so bleiben, solange man keine Gewissheit über die Art des Brexits habe. 00:44 «Anleger werden Grossbritannien weiter meiden» Legende: Video «Anleger werden Grossbritannien weiter meiden» abspielen. Laufzeit 00:44 Minuten. Aus News-Clip vom 16.01.2019.

13:46 Briten glauben an Mays Regierung Eine knappe Mehrheit der Briten will trotz des Brexit-Schlamassels an der Regierung von Premierministerin Theresa May festhalten. 53 Prozent sind einer Umfrage zufolge dagegen, dass die Regierung gestürzt wird, 38 Prozent sind dafür. Sechs von zehn Briten (61 Prozent) sind inzwischen aber davon überzeugt, dass Grossbritannien in einer handfesten Krise steckt. 34 Prozent gehen nicht davon aus, wie eine repräsentative Umfrage des Instituts Sky Data bei 1203 Personen ergab. Die Befragung fand am Dienstagabend statt, nach der historischen Niederlage zum Brexit-Abkommen, das May mit Brüssel ausgehandelt hatte.

13:41 EU offen für Terminverschiebung Die EU zeigt sich offen für eine Verschiebung des Brexit-Datums, sollte die Regierung in London einen solchen Schritt gut begründen. Nach Angaben der EU-Kommission hat Grossbritannien nicht um eine Verlängerung des Artikel 50 gebeten. Sollte das Vereinigte Königreich darum bitten, müssten die 27 EU-Mitglieder einstimmig darüber befinden, sagt ein Sprecher der EU-Kommission.

13:35 Das sagt SRF-Korrespondentin Engbersen zum bevorstehenden Misstrauensvotum «Die Partei der Premierministerin unterstützt zwar Theresa Mays Brexit-Kurs nicht. Sie will aber nicht, dass die eigene Regierung stürzt und bei Neuwahlen die Opposition an die Macht kommt», sagt Henriette Engbersen, SRF-Korrespondentin in Grossbritannien. 02:09 «Sie könnte das Misstrauensvotum überstehen» Legende: Video «Sie könnte das Misstrauensvotum überstehen» abspielen. Laufzeit 02:09 Minuten. Aus News-Clip vom 16.01.2019.

13:00 Bundesrat Maurer: «EU hat mit verschiedenen Partnern Mühe – und umgekehrt» Auch in Bundesbern gibt das Scheitern des Brexit-Vertrags im britischen Unterhaus zu reden. Am Mittag stellte Bundesrat Ueli Maurer Daniela Stoffel als neue Staatsekretärin für internationale Finanzfragen vor. Am Rande der Medienkonferenz äusserte sich der Bundespräsident zur Frage, ob allfällige Nachverhandlungen zwischen London und Brüssel auch ein positives Signal für die Schweiz sein könnten. Schliesslich werden dem Rahmenabkommen zwischen Bern und Brüssel politisch nur noch wenig Chancen eingeräumt. Zumindest in seiner jetzigen Form. In die Karten blicken lassen wollte sich Maurer allerdings nicht: «Das ist alles Kaffeesatzleserei.» Der Pulverdampf müsse sich erst verziehen, um die Lage beurteilen zu können. «Tatsache ist aber, dass die EU derzeit mit verschiedenen Partnern etwas Mühe hat – und umgekehrt». Zur Frage, ob die Schweiz vom Brexit-Chaos profitieren könnte, wollte sich Maurer nicht äussern. 00:33 Der Brexit und die Schweiz: Das sagt Bundesrat Maurer Legende: Video Der Brexit und die Schweiz: Das sagt Bundesrat Maurer abspielen. Laufzeit 00:33 Minuten. Aus News-Clip vom 16.01.2019.

12:36 Bundeskanzler Kurz würde Terminverschiebung befürworten Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz würde unter bestimmten Bedingungen eine Verschiebung des Austrittstermins Grossbritanniens aus der EU befürworten. «Wenn es notwendig ist, Zeit zu gewinnen, sollten wir die Möglichkeit in Betracht ziehen», sagte Kurz in Wien. Notwendig seien aber eine ordentliche Strategie und ein präziser Plan. Das eigentliche Austrittsabkommen stehe aber nicht zur Debatte. Ziel müsse bleiben, einen ungeordneten Brexit am 29. März zu vermeiden. Legende: Reuters