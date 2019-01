Der Ticker startet um 10:30 Uhr

13:00 Bundesrat Maurer: «EU hat mit verschiedenen Partnern Mühe – und umgekehrt» Auch in Bundesbern gibt das Scheitern des Brexit-Vertrags im britischen Unterhaus zu reden. Am Mittag stellte Bundesrat Ueli Maurer Daniela Stoffel als neue Staatsekretärin für internationale Finanzfragen vor. Am Rande der Medienkonferenz äusserte sich der Bundespräsident zur Frage, ob allfällige Nachverhandlungen zwischen London und Brüssel auch ein positives Signal für die Schweiz sein könnten. Schliesslich werden dem Rahmenabkommen zwischen Bern und Brüssel politisch nur noch wenig Chancen eingeräumt. Zumindest in seiner jetzigen Form. In die Karten blicken lassen wollte sich Maurer allerdings nicht: «Das ist alles Kaffeesatzleserei.» Der Pulverdampf müsse sich erst verziehen, um die Lage beurteilen zu können. «Tatsache ist aber, dass die EU derzeit mit verschiedenen Partnern etwas Mühe hat – und umgekehrt». Zur Frage, ob die Schweiz vom Brexit-Chaos profitieren könnte, wollte sich Maurer nicht äussern. 00:33 Der Brexit und die Schweiz: Das sagt Bundesrat Maurer Legende: Video Der Brexit und die Schweiz: Das sagt Bundesrat Maurer abspielen. Laufzeit 00:33 Minuten. Aus News-Clip vom 16.01.2019.

12:36 Bundeskanzler Kurz würde Terminverschiebung befürworten Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz würde unter bestimmten Bedingungen eine Verschiebung des Austrittstermins Grossbritanniens aus der EU befürworten. «Wenn es notwendig ist, Zeit zu gewinnen, sollten wir die Möglichkeit in Betracht ziehen», sagte Kurz in Wien. Notwendig seien aber eine ordentliche Strategie und ein präziser Plan. Das eigentliche Austrittsabkommen stehe aber nicht zur Debatte. Ziel müsse bleiben, einen ungeordneten Brexit am 29. März zu vermeiden. Legende: Reuters

12:32 Mark Rutte: Aufschub für Grossbritannien möglich Der niederländische Premier Mark Rutte hält einen Aufschub für Grossbritannien für möglich, um doch noch ein ausgehandeltes Brexit-Abkommen durchs britische Parlament zu bekommen. Wenn London die EU um mehr Zeit bitten sollte, dann werde das wohlwollend geprüft, sagte Rutte in Den Haag. Allerdings müsse London zugleich auch mit konkreten Lösungsvorschlägen und Zugeständnissen kommen. «Denn wenn wir uns noch ein paar Monate länger im selben Kreis drehen, wird es sicher keine grosse Begeisterung geben.»

12:30 Pedro Sánchez: «Niemand gewinnt, alle verlieren» Bedauern auch in Spanien über das gescheiterte Brexit-Votum. Ministerpräsident Pedro Sánchez hat sein Bedauern über das Scheitern des Brexit-Votums im Europäischen Parlament geäussert. Der Deal wahre die Interessen der Bürger und der Wirtschaft. Ein Austritt Grossbritanniens habe schädliche Konsequenzen: «Niemand gewinnt, alle verlieren», sagte Sánchez. Eindringlich rief Sánchez die Regierungen der EU-Mitgliedstaaten auf, sich auf die Grundwerte der EU zu besinnen. Legende: Keystone

12:25 «You can't always get what you want» «Ohne die Zähigkeit des britischen Volks in unserer dunkelsten Stunde würden wir wahrscheinlich nicht hier sitzen. (… ) Es gibt eine unverbrüchliche Verbindung zwischen dem Vereinigten Königreich und Europa.» Das sagte der niederländische Vizepräsident der Europäischen Kommission, Frans Timmermans, in der Debatte des Europaparlaments zum britischen Brexit-Entscheid. «Man kann nicht immer bekommen, was man will!» zitierte Timmermanns die englische Rockband Rolling Stones («You can't always get what you want»). «Aber wenn man es versucht, kann man manchmal bekommen, was man braucht», fügte Timmermans hinzu.

12:13 Abkommen mit Grossbritannien gutgeheissen Wenn es zum Brexit kommt, sollen Schweizer Staatsangehörige in Grossbritannien und britische Staatsangehörige in der Schweiz ihre bisherigen Rechte behalten. Auch die Handelsbeziehungen sollen fortgeführt werden. Zwei entsprechende Abkommen hat die Aussenpolitische Kommission des Nationalrates (AKP-N) einstimmig gutgeheissen, wie sie mitteilt, Link öffnet in einem neuen Fenster. Die Abkommen halten bei einem ungeordneten Austritt Grossbritanniens aus der EU alle Rechte und Pflichten aufrecht, wie sie aus den bilateralen Abkommen der Schweiz mit der EU bestehen. Bei einem Brexit wären sie nicht mehr auf das Vereinigte Königreich anwendbar.

11:49 Presse-Stimmen zum gescheiterten Abkommen Unverständnis, Verwunderung und Ungeduld: In der internationalen Presse ist das verpasste Brexit-Abkommen ein Top-Thema. Auch an guten Ratschlägen an die Adresse von Regierungschefin Theresa May mangelt es natürlich nicht. Die wichtigsten Kommentare finden Sie in unserer Presseschau. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Verbreitetes Unverständnis Das meint die internationale Presse zum Brexit-Chaos

11:46 Lawrow: «Russland reibt sich nicht vor Freude die Hände» Russland wünscht sich nach den Worten von Aussenminister Sergej Lawrow eine starke und geeinte EU. «Russland reibt sich nicht vor Freude die Hände», sagt Lawrow mit Blick auf die Ablehnung des Austrittsvertrags durch das britische Parlament. Legende: Reuters

11:14 Merkel: «Noch ist Zeit für ein Abkommen» Bundeskanzlerin Angela Merkel äussert ihr Bedauern über das Abstimmungsergebnis. Es sei nun Sache der Regierung in London zu sagen, wie es weitergehe, sagt Merkel in Berlin. «Wir haben noch Zeit, zu verhandeln.» Man warte jetzt auf das, was die britische Premierministerin noch vorschlage. Dies habe Theresa May auch angekündigt. «Wir wollen den Schaden – es wird in jedem Fall einen Schaden geben durch den Austritt Grossbritanniens – so klein wie möglich halten. Deshalb werden wir natürlich versuchen, eine geordnete Lösung weiter zu finden», so Merkel weiter. Die deutsche Regierung sei aber auch darauf vorbereitet, dass es keine geordnete Lösung gebe. Legende: Keystone

11:00 Welche Konsequenzen hätte ein harter Brexit für die britische Wirtschaft? Bislang hat die Ablehnung des Brexit-Abkommens noch keine Auswirkungen auf die britische Wirtschaft. Aber zeichnet sich keine andere Lösung ab, wäre das ein Rückschlag, sagt ein Experte. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kein Abkommen – was nun? «Auf einen harten Brexit ist kaum jemand richtig vorbereitet»

10:57 Währungen bleiben stabil Auf den Euro und das britische Pfund hat der verpasste Brexit-Deal bislang wenig Auswirkungen. Am Vormittag notiert der Euro zum US-Dollar auf 1,1420 und damit etwas höher als am späten Vorabend. Auch gegenüber dem Franken kostet die Gemeinschaftswährung mit 1,1284 nur etwas mehr. Die Reaktionen am Devisenmarkt fallen damit verhalten aus.

10:51 Irlands Aussenminister: «Müssen Nerven behalten» «Es wird noch so viel passieren in Westminster in den nächsten Tagen, bevor deutlich wird, was Grossbritannien will», sagte der irische Aussenminister Simon Coveney dem Sender RTE. Für die Regierungen der EU sei es deshalb schwierig, hilfreich zu reagieren. «Wir müssen diese Woche die Nerven behalten.» Legende: Keystone

10:43 Wie weiter nach der gescheiterten Abstimmung? Der von EU und London ausgehandelte Austrittsvertrag hatte im Unterhaus nicht den Hauch einer Chance. Und nun? Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Nach dem Brexit-Debakel Welche Optionen bleiben jetzt noch?

10:24 EU signalisiert Gesprächsbereitschaft Die EU ist nach Angaben ihres Chefunterhändlers Michel Barnier bereit, über einen neuen Austrittsvertrag mit Grossbritannien zu verhandeln. Voraussetzung sei aber, dass die Briten ihre bisherigen «roten Linien» ändern würden. Es müsse aber weiter eine Sicherung geben, die eine physische Grenze zwischen Irland und Nordirland verhindere. Legende: Keystone

10:19 Das sagt der SRF-Korrespondent in Grossbritannien Eine Verschiebung des Austrittstermins scheint unvermeidlich, wenn der vertragslose Zustand abgewendet werden soll, sagt Martin Alioth. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Nein zum Brexit-Abkommen Der Brexit wird zum Scherbenhaufen