Aus dem Archiv: Angst vor Eskalation in Nordirland

Man werde aber mit London zusammenarbeiten, um «kreative Lösungen im Rahmen des Protokolls zu suchen», sagt Sefcovic. Hintergrund des Streits ist die Vereinbarung, dass Nordirland weiterhin den Regeln des EU-Binnenmarkts folgt. Damit sollen Warenkontrollen zwischen der britischen Provinz und dem EU-Mitglied Republik Irland verhindert werden. Ansonsten wird mit einem Wiederaufflammen des Konflikts in der ehemaligen Bürgerkriegsregion gerechnet. Die mehrheitlich katholischen Befürworter einer Vereinigung mit Irland bestehen auf einer offenen Grenze zum Nachbarn.