Der Ticker startet um 12:15 Uhr

15:31 Gespanntes Warten auf Samstag: Das Parlament stimmt ab Das britische Parlament wird am Samstag über das zwischen London und Brüssel vereinbarte Brexit-Abkommen abstimmen. Das haben die Abgeordneten am Donnerstag in London entschieden. Es ist die erste Sitzung des Unterhauses an einem Samstag seit 37 Jahren. Legende: Das neue Brexit-Abkommen steht wegen des Widerstands der nordirischen Partei DUP allerdings schon wieder vor dem Scheitern. Keystone

15:27 Bundeskanzlerin Angela Merkel ist zufrieden Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich zufrieden mit dem Durchbruch bei den Verhandlungen zwischen Grossbritannien und der Europäischen Union über ein Brexit-Abkommen gezeigt. «Das ist eine gute Nachricht», sagte sie am Donnerstag vor Beginn des EU-Gipfels in Brüssel. Das ausgehandelte Abkommen eröffne die Möglichkeit, die Integrität des EU-Binnenmarkts und das Karfreitags-Abkommen zur Beendigung des Nordirland-Konflikts zu erhalten. Dass der irische Ministerpräsident Leo Varadkar sich ebenfalls zustimmend äusserte, sei für sie «ein ganz wichtiges Zeichen».

15:13 Jean-Claude Juncker: «Keine Notwendigkeit für eine Verlängerung» Boris Johnson will auf alle Fälle am 31. Oktober austreten. Im Falle einer Ablehnung ist der Premierminister allerdings gehalten, die EU um Fristverlängerung zu bitten. Vor den Medien in Brüssel sagte jetzt aber auch EU-Kommissionspräsident Juncker: «Wir haben einen Deal. Und dieser Deal bedeutet, dass es keine Notwendigkeit für irgendeine Verlängerung gibt.» 00:18 Video Juncker: «Wir haben einen Deal – es gibt keinen Grund für weitere Verzögerungen» Aus News-Clip vom 17.10.2019. abspielen

15:08 Premierminister Boris Johnson spricht von «exzellentem Deal» Grossbritanniens Premierminister Boris Johnson ist mit EU-Kommisionspräsident Jean-Claude Juncker vor die Medien getreten. Johnson hat dabei die Unterstützung des britischen Parlaments für den neuen Brexit-Vertrag eingefordert: «Ich hoffe sehr, dass meine Abgeordneten-Kollegen in Westminster jetzt einig werden, den Brexit zu vollziehen – um so diesen hervorragenden Deal über die Ziellinie zu bringen und den Brexit ohne weitere Verzögerung zu liefern.» 00:18 Video Johnson: «Es ist ein guter Deal für die EU und auch für Grossbritannien» Aus News-Clip vom 17.10.2019. abspielen

15:00 Altmaier: Negativen Effekte des Brexit können begrenzt werden Der deutsche Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier begrüsst den Durchbruch bei den Brexit-Verhandlungen als eine «gute Nachricht für 500 Millionen Bürger in Europa». Es gebe nun die Möglichkeit, die befürchteten negativen Effekte des Brexit zubegrenzen und zusätzliche positive Impulse für die Wirtschaft zubekommen. Legende: Peter Altmaier sieht einen Lichtblick für die Auswirkungen der Wirtschaft. Keystone / Archiv

14:49 Heiko Maas spricht von «Diplomatischem Kunststück» Der deutsche Aussenminister Heiko Maas spricht von «hoffnungsvollen Nachrichten aus Brüssel» für einen geregelten Brexit. EU-Brexit-Unterhändler Michel Barnier attestiert er ein «diplomatisches Kunststück». «Werden uns den Text genau anschauen», kündigt Maas jedoch über Twitter an.

14:33 Zweifel über genügenden Schutz des Binnenmarkts Der Vorsitzende des Handelsausschusses im Europäischen Parlament, Bernd Lange, äussert Zweifel an dem Abkommen: «Ich bin mir nicht sicher, ob mit der Nordirland-Lösung der Binnenmarkt hinreichend vor Dumpingprodukten aus anderen Drittstaaten geschützt ist», twittert der deutsche SPD-Politiker. «Die Verantwortung liegt nun allein bei britischen Behörden.» Wie das britische Unterhaus muss auch das Europäische Parlament dem Abkommen zustimmen.

14:28 Johnson lehnt Verschiebung durch Brüssel ab Boris Johnson wird auf dem EU-Gipfel darum bitten, eine weitere Verschiebung des Brexit auszuschliessen, verlautet aus britischen Regierungskreisen. Sollte Johnson eine derartige Verschiebung offeriert werden, würde er dies ablehnen. «Der Premierminister wird den Staats- und Regierungschefs sagen: dieser Deal oder kein Deal – aber keinen Aufschub.» Laut BBC will Johnson damit den Druck auf die britischen Abgeordneten erhöhen, für den von ihm ausgehandelten Brexit-Deal zu stimmen. Legende: Boris Johnson will den britischen Parlamentariern das Messer an den Hals. Keystone / Archiv

14:18 Irlands Aussenminister: Deal hat in Dublin Unterstützung Der irische Aussenminister Simon Coveney nennt den Deal unterstützenswert, weil dieser zentrale irische Interessen schütze. Er schütze die Menschen, den Handel und den Frieden auf der irischen Insel. Legende: Simon Coveney zeigt sich zufrieden. Keystone / Archiv

14:06 «Ein Abkommen ohne die DUP ist eigentlich undenkbar» «Als die DUP (Democratic Unionist Party) heute Morgen ihren Abschied aus den Kompromissverhandlungen bekannt gab, war das gewissermassen ein Donnerschlag», sagt Martin Alioth, SRF-Korrespondent von Grossbritannien und Irland, zum Verhalten der DUP. Die Partei, die zehn Stimmen hat, sowie ihre Gefolgsleute in der konservativen Fraktion werden Boris Johnson bei der Abstimmung im Unterhaus nicht unterstützen. «Dass er das Abkommen ohne sie durchbringt, ist eigentlich undenkbar.» Deshalb, so Korrespondent Alioth: «Boris Johnson hat nur eine Option. Er muss bis am Samstag die DUP überzeugen, dem Vertrag zuzustimmen.» Allerdings sei die DUP für ihre Geschichte des Neinsagens bekannt. Audio Korrespondent Alioth: «Ein Abkommen ohne die DUP ist eigentlich undenkbar» 05:55 min, aus Rendez-vous vom 17.10.2019. abspielen. Laufzeit 05:55 Minuten.

13:58 Jeremy Corbyn: «Der Deal entspricht nicht unseren Erwartungen» Labour-Parteichef Jeremy Corbyn lehnt das Abkommen ab. Der ausgehandelte Deal entspreche nicht den Erwartungen. Im Interview sagt er, so würde es trotzdem zu einer Grenze kommen, und zwar auf dem irischen Meer zwischen Grossbritannien und Nordirland. 00:25 Video Jeremy Corbyn: «Der Deal entspricht nicht unseren Erwartungen» Aus News-Clip vom 17.10.2019. abspielen

13:37 Donald Tusk: «Ein Deal ist immer besser als kein Deal» EU-Ratspräsident Donald Tusk sagt, er bleibe optimistisch. Er ergänzt, es sei immer besser einen Deal zu haben als keinen Deal. Auf Twitter hatte Donald Tusk kürzlich Boris Johnson scharf kritisiert. Auf der Plattform machte er deutlich, dass es um die Zukunft Europas und Grossbritanniens, um die Sicherheit und die Interessen der Menschen gehe. Legende: EU-Ratspräsident Donald Tusk (l.) und Premierminister Boris Johnson. Reuters

13:25 EU-Parlament könnte sich Brexit-Vertrag rasch vornehmen EU-Parlamentspräsident David Sassoli hat Bereitschaft signalisiert, die Ratifizierung des neuen Brexit-Vertrags rasch in Angriff zu nehmen. Zunächst müsse man sich den Text genau anschauen und auch die Abstimmung im britischen Unterhaus abwarten, sagte Sassoli am Donnerstag in Brüssel. «Das Europäische Parlament steht natürlich bereit, seine Arbeit zu machen und seine Pflicht zu erfüllen.» Das EU-Parlament tagt nächste Woche in Strassburg, zuvor ist für Samstag eine Sondersitzung des Unterhauses geplant.

13:22 Michel Barnier: Eine Einigung in vier Punkten Nach Barniers Worten umfasst die Einigung nun vier Punkte: Nordirland hält sich weiter an bestimmte EU-Warenstandards.

Nordirland bleibt sowohl in einer speziellen Zollpartnerschaft mit der EU als auch in der Zollunion des Vereinigten Königreichs.

Es gibt eine Vereinbarung über die Mehrwertsteuer, um Marktverzerrungen zu vermeiden.

Und die nordirische Volksvertretung könne vier Jahre nach Inkrafttreten der Vereinbarung und dann nach bestimmten Zeiträumen immer wieder darüber abstimmen, ob sie weiter gelten solle. Die jetzige Vereinbarung sei keine Übergangslösung, sondern würde dann auf Dauer gelten. Darüber hinaus wurde die politische Erklärung über die künftigen Beziehungen der EU zu Grossbritannien geändert, wie Barnier weiter sagte. Darin gebe Grossbritannien «solide Garantien», dass EU-Standards etwa bei Umwelt- oder Sozialauflagen nicht unterboten werden. Das sei das bestmögliche Ergebnis gewesen, sagte Barnier. Legende: EU-Chefunterhändler Michel Barnier Reuters

13:18 «Es gibt noch einige Stolpersteine» Laut SRF-Korrespondent Sebastian Ramspeck gibt es noch einige Hürden zu bewältigen. Am Nachmittag treffen sich die 28 Staats- und Regierungschefs der EU. Der grösste Stolperstein sei aber wohl das britische Parlament. 02:36 Video Ramspeck: «Es gibt noch einige Stolpersteine» Aus Tagesschau vom 17.10.2019. abspielen

13:11 Nigel Farage: «Kein richtiger Austritt aus der EU» Der Chef der Brexit-Partei, Nigel Farage, ruft dazu auf, Johnsons Abkommen abzulehnen. Der Deal bedeute keinen echten Austritt Grossbritanniens aus der EU, sagt Farage in einem BBC-Interview. Grossbritannien werde durch den Vertrag verpflichtet, sich in einer ganzen Reihe von Politikfeldern an der EU zu orientieren. Er warb stattdessen für einen Austritt ohne Deal. Die Brexit-Partei von Farage ist nicht im Parlament vertreten, doch die Konkurrenz von rechts könnte Johnson bei einer Neuwahl die Mehrheit kosten. Legende: Der Chef der Brexit-Partei Nigel Farage Keystone

13:05 Die Lösung für den «undemokratischen» Backstop Laut EU-Unterhändler Michel Barnier sei eine harte Grenze zwischen der britischen Provinz Nordirland und dem EU-Mitglied Irland ausgeschlossen. Nordirland werde dazu begrenzt weiter EU-Regeln unterliegen und bilde das Eingangstor in den EU-Binnenmarkt. Zugleich werde die Provinz aber auch der britischen Zollhoheit unterliegen.