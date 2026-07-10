Die ehemalige britische Parlamentsabgeordnete Ann Widdecombe ist am Donnerstag tot in ihrem Haus im Südwesten Englands aufgefunden worden.

Die 78-jährige konservative Politikerin und Reality-TV-Star wies schwere Verletzungen auf, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Nachdem ein zunächst festgenommener Verdächtiger wieder auf freien Fuss kam, ist jetzt ein neuer Verdächtiger verhaftet worden.

Ein 28-jähriger britischer Staatsbürger sei am Samstagabend in der Grafschaft South Yorkshire gefasst worden und befinde sich nun in Gewahrsam, teilte die Polizei von Devon und Cornwall mit.

Mitteilung der Polizei von Devon und Cornwall

Gegen den 26-Jährigen, der zuerst festgenommen worden war, werde nicht länger im Zusammenhang mit dem Tod Widdecombes ermittelt, so die Polizei am Samstag. Die Untersuchungen stünden noch am Anfang, liefen jedoch mit hoher Intensität, sagte Matt Longman von der Devon and Cornwall Police. Oberste Priorität sei es, die Verantwortlichen zu identifizieren und sämtliche verfügbaren Beweise gründlich zu prüfen.

Mitteilung der Polizei von Devon und Cornwall

Von einem terroristischen Hintergrund werde nicht ausgegangen. Es gebe keine Hinweise, dass es sich um eine politisch motivierte Tat handle. «Das ist ein extrem tragischer Vorfall. Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen und Freunden», so Longman. Man setze alle verfügbaren Mittel ein, um die Umstände aufzuklären.

Überzeugte Befürworterin des Brexit

Widdecombe war jahrelang Abgeordnete für die Konservativen im britischen Parlament und sass schliesslich als überzeugte Befürworterin des EU-Austritts für die Brexit-Partei als Abgeordnete im Europäischen Parlament.

Legende: Nach ihrer Zeit als Abgeordnete setzte sich Widdecombe auch in der Partei Reform UK von Nigel Farage für konservative Anliegen ein. Keystone/EPA/ADAM VAUGHAN

Die zum Katholizismus übergetretene Politikerin vertrat zudem ultrakonservative Ansichten. So forderte sie etwa die Wiedereinführung der Todesstrafe und sprach sich gegen die gleichgeschlechtliche Ehe und die Selbstbestimmung von Transpersonen über deren Geschlecht aus.

Auch im britischen Unterhaltungsfernsehen war sie keine Unbekannte: So trat Widdecombe etwa bei der Tanzshow «Strictly Come Dancing» und bei «Celebrity Big Brother» auf.

Bestürzte Reaktionen aus der Politik

Innenministerin Shabana Mahmood bezeichnete den Tod der ehemaligen Abgeordneten als «äusserst erschütternd». «Das Innenministerium ist bereit, bei den laufenden Ermittlungen jede erforderliche Unterstützung zu leisten», schrieb die Labour-Politikerin in einem X-Beitrag.

Sie rief die Bevölkerung dazu auf, Spekulationen zu vermeiden. Auch der britische Premierminister Keir Starmer zeigte sich bestürzt und sprach der Nachrichtenagentur PA zufolge von einer «sehr schockierenden Nachricht».