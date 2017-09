Premierministerin May schaffte es mit ihrer Rede nicht, alle Zweifel zu zerstreuen, so die beiden SRF-Korrespondenten.

Zusatzinhalt überspringen Martin Alioth Der Grossbritannien- und Irland-Korrespondent von Radio SRF lebt seit 1984 in Irland. Er hat in Basel und Salzburg Geschichte und Wirtschaft studiert.

«Niemand ist hier sonderlich aufgeregt», beschreibt SRF-Korrespondent Martin Alioth die Stimmung in Grossbritannien nach der Rede von Theresa May in Florenz. Labour behaupte, die Konservativen hätten sich ihrer Position angenähert, die Liberalen ihrerseits sähen sich als einzig «echte» Brexit-Partei.

So sei denn Mays Rede keineswegs der Befreiungsschlag, der von manchen zuvor erhofft worden war. Sie zeige eher «notwendige, aber möglicherweise nicht hinreichende Konzessionen und Korrekturen der britischen Regierung».

Brüssel ist noch nicht zufrieden

Das sieht auch SRF Korrespondent Oliver Washington in Brüssel so. EU-Chefverhandler Michel Barnier habe in einem Statement nach Mays Rede klar gemacht, dass er mit den von May gemachten Aussagen noch nicht zufrieden sei – auch wenn er den konstruktiven Geist der Rede lobe.

Zusatzinhalt überspringen Oliver Washington Oliver Washington ist seit 2003 bei SRF. Ab 2007 war er Mitglied der Inland-Redaktion, seit 2014 ist er EU-Korrespondent in Brüssel. Washington hat Soziologie, Geografie und Wirtschaftsgeschichte studiert.

So habe London jetzt zwar erneut zgesagt, man werde allen finanziellen Verpflichtungen nachkommen. Doch diese Aussage müsse London nun zunächst Taten folgen lassen, sagt Washington.

Auch was die Rechte der im Vereinigten Königreich lebenden EU-Bürger angehe, vermisse Barnier konkrete Ideen. «Das zeigt, dass man in Brüssel nach wie vor sehr ungeduldig ist – und dabei drängt die Zeit», so Washington. Denn aus EU-Sicht kann erst substanziell weiterverhandelt werden, wenn bei der Geldfrage und bei den Bürgerrechten erhebliche Fortschritte erzielt wurden.

Für May wird es nicht einfacher

Für May, die auch innenpolitisch unter grossem Druck steht, habe die Rede von Florenz kaum die Kontrolle über ihre Regierung zurückgebracht, sagt Alioth. «Wir bleiben gleich ratlos wie zuvor. Nur eines habe sich geändert: «Immerhin beginnt die Unsicherheit nicht schon 2019 – sondern erst 2021.»