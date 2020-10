So einen Anstieg in so kurzer Zeit gab es in der modernen Geschichte der USA noch nie. Das ist eine grosse Zahl. Aber: Damit ist der schwere Absturz vom 2. Quartal nicht ausgeglichen. Und vor allem am Anfang des Quartals kam die Wirtschaft stark zurück. In den letzten Wochen mussten ja auch hier in den USA Teile der Wirtschaft wieder zurückgedreht werden – allerdings bisher nicht so stark wie in Europa. Die Börse ist im bisherigen Wochenverlauf fast 2000 Punkte eingeknickt. Und die Daten heute scheinen zunächst keine grosse Kaufwelle auszulösen.