Mutmasslicher Täter von Frankfurt kommt in die Psychiatrie

Einen Monat nach der Gleis-Attacke am Frankfurter Hauptbahnhof wird der Tatverdächtige vorläufig in einer psychiatrischen Klinik untergebracht.

Wie die Staatsanwaltschaft in Frankfurt mitteilte, wurde der Haftbefehl in einen entsprechenden Unterbringungsbefehl umgewandelt.

Der Schritt sei erforderlich, da der 40-Jährige eine «Gefahr für die Allgemeinheit» darstelle, hiess es.

Dem Eritreer, der seit 2006 in der Schweiz lebte, wird vorgeworfen, am 29. Juli einen Achtjährigen und dessen Mutter vor einen einfahrenden ICE gestossen zu haben. Der Junge starb, seine Mutter konnte sich retten. Eine ältere Frau, die er auch attackiert hatte, konnte sich in Sicherheit bringen.

Wohl paranoide Schizophrenie

Laut dem Sachverständigen, der die psychische Verfassung des Mannes überprüft hatte, leidet dieser «an einer Erkrankung aus dem schizophrenen Spektrum, nach gegenwärtigem Erkenntnisstand am ehesten an einer paranoiden Schizophrenie».

Es sei mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten, dass er wegen seiner Erkrankung auch künftig erhebliche rechtswidrige Taten begehen werde. Deshalb sei die Unterbringung in der psychiatrischen Klinik erforderlich.