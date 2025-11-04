Der 34 Jahre alte linke Demokrat Zohran Mamdani gewinnt laut ersten Hochrechnungen zufolge die Bürgermeisterwahl in New York City.

Mamdani wird damit der erste muslimische Bürgermeister der Stadt.

Mamdani setzt sich damit gegen den unabhängigen Kandidat Andrew Cuomo und den Republikaner Curtis Sliwa durch.

Mit diesem Sieg wird der demokratische Sozialist der erste muslimische Bürgermeister der Stadt, als erster Bürgermeister südasiatischer Herkunft und als erster in Afrika geborener Bürgermeister in die Geschichte eingehen. Wenn er am 1. Januar sein Amt antritt, wird er ausserdem der jüngste Bürgermeister der Stadt seit mehr als einem Jahrhundert sein.

Legende: In Umfragen war Zohran Mamdani haushoher Favorit für den höchsten Posten im finanzwirtschaftlichen und kulturellen Zentrum der US-Ostküste. Keystone/Andres Kudacki

Mamdani galt als Favorit bei der Bürgermeisterwahl. Der derzeitige Abgeordnete im Parlament des Bundesstaats New York versprach unter anderem eine Mietpreisbremse, kostenlose Busse und Kinderbetreuung. Zur Finanzierung will Mamdani die Steuern für Wohlhabende und Unternehmen anheben. Der Wahlsieg macht ihn zu einem der prominentesten Gegenspieler von US-Präsident Donald Trump.

Wer ist Zohran Mamdani? Box aufklappen Box zuklappen Mamdani, der 1991 als Sohn indischstämmiger Eltern in Uganda geboren wurde, sitzt als Abgeordneter im Parlament des Bundesstaats New York. Als Mitglied der «Democratic Socialists of America» gehört er zum linken Flügel der Demokraten. Er ist der erste muslimische Bürgermeister in der Geschichte der Millionenmetropole. Mamdanis zentrales Thema sind die horrenden Lebenshaltungskosten in einer der teuersten Städte der Welt. Er versprach im Wahlkampf unter anderem eine Mietpreisbremse sowie kostenlose Busse und Kinderbetreuung. Finanzieren will er das mit höheren Steuern für Wohlhabende und Unternehmen. Als Aktivist forderte er unter anderem mit drastischen Worten Kürzungen bei der New Yorker Polizei, was er jüngst öffentlich zurücknahm. Unter den Künstlernamen Young Cardamom und Mr. Cardamom veröffentlichte er ausserdem einige Rap-Songs.

Gegen Mamdani trat der frühere demokratische Gouverneur New Yorks, Andrew Cuomo, als unabhängiger Kandidat an. Der 67-jährige Cuomo war 2021 nach Vorwürfen der sexuellen Belästigung von seinem Amt als Gouverneur des Bundesstaats zurückgetreten. Republikanischer Herausforderer war Curtis Sliwa, der 71 Jahre alte Gründer einer Bürgerinitiative für mehr Sicherheit auf den Strassen.

Trump wollte Mamdani verhindern

Kurz vor Beginn der Bürgermeisterwahl in New York hat Trump versucht, einen Sieg des in den Umfragen vorne liegenden linken Demokraten zu verhindern. «Wenn der kommunistische Kandidat Zohran Mamdani die Wahl zum Bürgermeister von New York City gewinnt, ist es höchst unwahrscheinlich, dass ich meiner geliebten Heimatstadt mehr als die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbeträge an Bundesmitteln zukommen lasse», schrieb der Republikaner auf seiner Plattform Truth Social. Mit dem 34-jährigen Newcomer im Rathaus habe «diese einst so grossartige Stadt KEINE Chance auf Erfolg oder auch nur Überleben».

Stattdessen rief der Präsident dazu auf, für Cuomo zu stimmen, obwohl der sich in der Corona-Pandemie als Gegenentwurf zu Trump inszeniert hatte und nun als unabhängiger Kandidat antrat.

Legende: Erste Ergebnisse der für die ganze USA bedeutenden Bürgermeisterwahl sind um 03:00 Uhr Schweizer Zeit zu erwarten. REUTERS / Kylie Cooper

Mamdani entgegnete im Interview mit dem Sender CNN, der US-Präsident fühle sich durch seine Kandidatur bedroht. Genau wie Trump habe er in seinem Wahlkampf die Krise im Leben der New Yorker Arbeiterklasse und die gestiegenen Lebenshaltungskosten angesprochen, sagte Mamdani. «Aber im Gegensatz zu ihm werden wir tatsächlich etwas dagegen unternehmen. Und das ist ein Kontrast, den er nicht ertragen kann.»