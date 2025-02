Legende:

El Salvadors Präsident Nayib Bukele (rechts) hat US-Aussenminister Marco Rubio am Montag in seiner Residenz getroffen. Rubio startete seine Reise am Wochenende in Panama und reiste von El Salvador nach Costa Rica, Guatemala und in die Dominikanische Republik weiter.

Keystone/AP/Mark Schiefelbein