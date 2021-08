Explosionen am Flughafen Kabul: Was bisher bekannt ist

Was ist passiert? Während die Evakuierungen laufen, ist es ausserhalb des Flughafens von Kabul zu zwei Explosionen gekommen. Bei dem Anschlag sind nach Angaben der US-Regierung zwölf amerikanische Soldaten getötet worden. Es seien ausserdem 15 US-Soldaten verletzt worden, so US-General Kenneth McKenzie, der das US-Zentralkommando Centcom führt. Mindestens zwei Selbstmordattentäter haben sich McKenzie zufolge bei dem Anschlag in die Luft gesprengt. Nach den Detonationen hätten eine Reihe von Kämpfern der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) das Feuer auf Zivilisten und Soldaten eröffnet, sagte er weiter. Der in Afghanistan aktive Ableger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), der IS-Khorasan, bekannte sich im Internet zu den Anschlägen.

Der gut vernetzte afghanische Journalist Bilal Sarwari schrieb auf Twitter, ein Selbstmordattentäter habe sich in einer grossen Menschenmenge in die Luft gesprengt. Mindestens ein weiterer Angreifer habe danach das Feuer eröffnet. Sarwari berief sich auf mehrere Augenzeugen in dem Gebiet.

Die genaue Zahl der Anschlagsopfer blieb zunächst offen. Gemäss afghanischen Behörden kamen insgesamt mindestens 60 Personen ums Leben. Auch Kinder seien unter den Opfern. Ein Vertreter der Taliban verurteilte gegenüber einem türkischen TV-Sender die Anschläge und gab den ausländischen Truppen die Schuld für das Ereignis.

Der Nichtregierungsorganisation Emergency zufolge sind mehr als 60 Personen verletzt worden. Emergency betreibt selbst ein Spital in Kabul. Afghanische Behörden sprechen gar von über 140 Verletzten.

Wie sieht die aktuelle Situation aus? Die Situation ist derzeit unübersichtlich. Augenzeugenberichte zeichnen ein chaotisches Bild. Nach der Explosion hätten US-Soldaten an einem anderen Flughafengate Tränengas eingesetzt, um die Menschen auseinander zu treiben, sagte ein Bewohner Kabuls, der an diesem Gate war. Er schätzte, zu dem Zeitpunkt seien dort 2000 bis 4000 Menschen gestanden.

Wie war die Sicherheitslage in Kabul? Rund um den Flughafen hatte sich die Lage in den vergangenen Stunden noch einmal deutlich zugespitzt. Die deutsche Botschaft in Afghanistan und andere Stellen hatten vor einer Terrorgefahr gewarnt. Die US-Botschaft hatte US-Bürger, die sich am Abbey Gate, East Gate oder North Gate aufhielten, in der Nacht zu Donnerstag dazu aufgerufen, das Gebiet «sofort» zu verlassen. Das britische Verteidigungsministerium sprach noch am Donnerstagmorgen von der Drohung eines «ernsthaften, unmittelbaren, tödlichen Angriffs» binnen Stunden auf den Flughafen oder die von westlichen Truppen genutzten Zentren.

SRF-Korrespondent Gutersohn zur Attacke in Kabul Box aufklappen Box zuklappen Für Thomas Gutersohn, SRF-Korrespondent für Afghanistan, deutet alles auf ein Selbstmordattentat hin. Über die Urheber gebe es derzeit keine gesicherten Erkenntnisse. «Die USA gehen davon aus, dass ein Ableger des ‹Islamischen Staates› hinter dem Attentat stecken könnte.» Mehrere westliche Geheimdienste hatten in den letzten 24 Stunden vor erhöhter Anschlagsgefahr gewarnt. Für Gutersohn gilt aber generell: «Menschenansammlungen in Kabul sind immer eine Gefahr und mögliches Ziel für Anschläge.» Und gerade der IS habe in den vergangenen Jahren immer wieder Anschläge auf zivile Ziele verübt – von Hochzeiten über Spitäler bis zu Universitäten. Auch die UNO und Afghanistans zivile Luftfahrtbehörde hätten die Menschen vor der mutmasslichen Terrorattacke eindringlich dazu aufgerufen, nicht zum Flughafen zu kommen, da es konkrete Hinweise auf Anschlagspläne gegeben habe. Für den Korrespondenten ist nun fraglich, wie viele Evakuationsflüge noch durchgeführt werden.

Laufen die Evakuierungsflüge weiter? Seit der Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban versuchen Tausende Menschen, aus Afghanistan zu fliehen. Seit mehr als einer Woche versammeln sie sich rund um verschiedene Eingänge des Flughafens, um auf einen Evakuierungsflug zu kommen. Die Evakuierungen gehen aber langsam zu Ende, so haben einige Länder wie Kanada oder Deutschland bereits ihre Rettungsmissionen für beendet erklärt. Die britischen Streitkräfte setzen die Flüge trotz des tödlichen Anschlags fort. Das sagte Premierminister Boris Johnson nach einer Sitzung des Sicherheitskabinetts am Donnerstagabend. Auch die USA wollen die Evakuierungsmission fortsetzen. Die Taliban beharren darauf, dass die ausländischen Truppen bis zum 31. August abziehen müssen. Dann endet das von USA selbst gesetzte Ultimatum für den vollständigen Abzug aus Afghanistan.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron warnte vor einer weiterhin «extrem gefährlichen» Lage in der afghanischen Hauptstadt Kabul und am Flughafen der Stadt. Die Umstände der Explosionen dort seien noch sehr unklar. Es sei aber klar, dass es ein erhöhtes Niveau an Spannungen dort gebe. Man sei sich von Anfang an über die Risiken im Klaren gewesen, so der französische Präsident weiter.