Trump vs. Selenski: Der Eklat im Oval Office in voller Länge

Nach dem explosiven Zerwürfnis vor den Augen der Welt beharren sowohl US-Präsident Donald Trump als auch sein ukrainischer Kollege Wolodimir Selenski auf ihren Positionen. Der beispiellose Eklat beim Zusammentreffen der beiden im Weissen Haus könnte dramatische Folgen für das von Russland angegriffene Land haben und die Aussicht auf einen baldigen Frieden trüben.

Was war der Auslöser und was sind die wichtigsten Aussagen im gestrigen Wortgefecht? Hier finden Sie die wichtigsten Eskalationsstufen in der Kurzfassung: