Das US-Militär hat einen chinesischen Spionageballon über dem Norden der USA gesichtet.

Der Ballon sei am Mittwoch über dem Bundesstaat Montana im Nordwesten des Landes entdeckt worden, teilte das Pentagon mit.

US-Aussenminister Antony Blinken hat infolge des Vorfalls eine fürs Wochenende geplante Reise nach Peking abgesagt.

Der Besuch solle zu einem anderen Zeitpunkt stattfinden, sobald die Umstände dies zuliessen, sagte ein hochrangiger Mitarbeiter des US-Aussenministeriums in Washington. Blinken hätte ursprünglich noch am Freitag aufbrechen sollen.

Das US-Militär wirft Peking vor, einen grossen Spionageballon über dem Norden der Vereinigten Staaten platziert zu haben. Das US-Verteidigungsministerium machte die Entdeckung am Donnerstagabend (Ortszeit) publik.

Die Flugbahn des Ballons werde genau verfolgt, erklärt das Pentagon. Er befinde sich noch immer über den Vereinigten Staaten. Man habe erwogen, ihn abzuschiessen, sich dann aber dagegen entschieden, wegen der Gefahr durch herabfallende Trümmer.

«Sicher, dass Ballon aus China stammt»

Nach der Entdeckung des Ballons habe die Regierung umgehend Massnahmen ergriffen, um die Preisgabe von sensiblen Informationen zu verhindern, sagte Pentagonsprecher Pat Ryder. Man sei sich sicher, dass der Ballon aus China stamme.

Schon in der Vergangenheit habe es ähnliche Vorfälle gegeben. Der Unterschied sei diesmal, dass sich der Ballon länger als sonst über den USA aufhalte. Der Ballon stelle keine militärische Bedrohung oder Gefahr für Menschen am Boden dar, sagte Ryder.

Legende: Die Flugbahn des Ballons wird laut dem US-Verteidigungsministerium genau verfolgt. Auf einen Abschuss verzichtet man aber. Keystone/AP/Larry Mayer

Für Flugzeuge ist der Ballon laut dem Pentagon aufgrund seiner grossen Flughöhe ungefährlich. Die USA stünden mit China bezüglich des Vorfalls in Kontakt.

China bedauert verirrten «zivilen» Ballon über USA

China hat Angaben des US-Militärs bestritten, einen Spionageballon in den Luftraum über die USA geschickt zu haben. Dabei handele es sich vielmehr um ein «ziviles» Luftschiff für Forschungszwecke vor allem meteorologischer Art, sagte ein Sprecher des Aussenministeriums am Freitag in Peking. Es sei wegen beschränkter eigener Steuerungsfähigkeit durch starke Westwinde «weit von seinem geplanten Kurs abgekommen».

Der Sprecher fügte hinzu: «China bedauert den unerwarteten Eintritt in den Luftraum der USA durch höhere Gewalt.» China werde weiter mit den USA kommunizieren und angemessen mit dieser «unerwarteten Situation» umgehen.

01:39:22 Video Archiv: Weltweite Spionage-Operation mit Schweizer Firma aufgedeckt Aus Rundschau vom 12.02.2020. abspielen. Laufzeit 1 Minute 39 Sekunden.

«Die Absicht dieses Ballons ist eindeutig das Sammeln von Informationen», sagte ein hochrangiger US-Verteidigungsbeamter, der nicht genannt werden wollte, über die Aktion. Washington habe den Ballon seit seinem Auftauchen im amerikanischen Luftraum auch mit bemannten US-Militärflugzeugen beobachtet.

Auch Kanada meldet Sichtung

Das kanadische Verteidigungsministerium teilte mit, es habe ebenfalls einen «Überwachungsballon in grosser Höhe» entdeckt. Zudem beobachte man einen «potenziellen zweiten Vorfall.»

Die kanadischen Geheimdienste stünden mit den «amerikanischen Partnern» im Austausch. Es würden Schritte unternommen, um die Sicherheit des Luftraums zu gewährleisten, so die kanadischen Behörden.