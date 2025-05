Die Concorde flog doppelt so schnell wie Passagierflugzeuge. Warum sie sich nicht etablieren konnte, weiss ein Experte.

Darum geht es: Frankreich stellt das Überschallflugzeug Concorde unter Denkmalschutz, wie die französische Kulturministerin bekannt gab. Die Concorde wurde oft als «Königin der Lüfte» bezeichnet. Sie flog etwa doppelt so schnell wie heutige Passagierflugzeuge. Für die Strecke Paris – New York brauchte die Concorde 3.5 Stunden. Sie war über ein Vierteljahrhundert im Einsatz, bis sie 2003 aus dem Verkehr gezogen wurde. Dies, nachdem eine Maschine kurz nach dem Start in Paris abgestürzt war und 113 Menschen gestorben waren.

Legende: Die Concorde flog 1969 ihren ersten Testflug – 34 Jahre später wurde das Überschallflugzeug wieder eingestellt. KEYSTONE/Air France

Deshalb wurde die Concorde eingestellt: «Die Concorde hat zum einen bewiesen, dass es technisch möglich ist, ein Überschallflugzeug zu bauen, aber gleichzeitig gezeigt, wie unheimlich komplex es ist», sagt Bernd Liebhardt vom deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Das Programm habe viele Ressourcen verschlungen. Gleichzeitig seien sehr wenige Concorde-Flugzeuge verkauft worden. Insgesamt wurden 20 gebaut, aber nur 14 waren im Einsatz. «Damit so ein Programm sich wirtschaftlich lohnt, müssen Hunderte Flugzeuge verkauft werden», sagt Liebhardt.

Ein weiteres Problem: Überschallflugzeuge verbrauchen sehr viel Treibstoff. Denn je schneller man fliegt, umso mehr Treibstoff wird verbraucht. «Im Vergleich zu einer 747 hat die Concorde auf dieser Strecke denselben Treibstoff verbraucht, aber nur ein Fünftel der Passagiere transportiert», sagt Liebhardt. Das andere grosse Hindernis war der Schallknall. Überschallflugzeuge dürfen deswegen nur über Wasser und nicht über Land fliegen.

Das Problem mit dem Schallknall Box aufklappen Box zuklappen Bei einem Überschallflug knalle es nicht nur einmal, wenn die Schallmauer durchbrochen wird, erklärt Liebhardt. «Das ist ein sehr häufiges Missverständnis: Ein Überschallflugzeug erzeugt die ganze Zeit über einen Schallknall, wenn es im Überschall fliegt. Es zieht eine Druckwelle hinter sich her und sobald diese Druckwelle den Boden erreicht, nimmt man den Knall wahr.» Nachdem die Knallstärke der Concorde bekannt wurde, haben sich viele Länder beeilt, Überschallflug über Land zu verbieten. Diese Verbote gelten heute noch, sagt Leibhardt. «Deswegen dürfen Überschallflugzeuge nur über Wasser in ihrer Höchstgeschwindigkeit fliegen.» Für London, New York sei dies kein Problem, aber für alle anderen Routen über Land schon.

Darum ist die Concorde nicht massentauglich: «Der Markt für Überschallflugzeuge ist nach unseren Studien sehr begrenzt und es müssten sehr spezielle Passagiere sein, solche, die sich normalerweise Business oder First Class Tickets leisten», sagt Liebhardt. Überschallflugzeuge würden viel Treibstoff verbrauchen und seien dementsprechend schwer und teuer. «Das war bei Concorde schon so, das wird bei zukünftigen Überschallflugzeugen mit der heutigen Technologie nicht anders sein. Das bedeutet, dass Tickets sehr teuer sein werden und dass der Markt sehr begrenzt ist», so Liebhardt.

Das Erbe der Concorde für die Luftfahrt Box aufklappen Box zuklappen Die Concorde habe nicht nur Überschallflugzeuge weitergebracht, sondern auch Unterschallflugzeuge, sagt Bernd Liebhardt. «Das Programm der Concorde ist in seiner Komplexität vergleichbar mit dem Mondlandungsprogramm der USA. Es hat unzählige und überaus wichtige wissenschaftliche Grundlagen gelegt. Auch technische Grundlagen, aus denen wir heute noch lernen.» So hat die Concorde Unterschall-Technologien hervorgebracht, wie beispielsweise das «Fly-by-Wire», welches heute auf grossen Passagierflugzeugen Standard ist. Die Concorde habe auch dazu beigetragen, dass Airbus gegründet wurde. «Ein Teil des Concorde-Konsortiums hat Airbus mitgegründet und viel von der Concorde ist als Know-how übergegangen zu Airbus», sagt Liebhardt und fügt an: «Die Concorde ist ein Leuchtturm an Innovation und inspiriert Ingenieure und Luftfahrtbegeisterte bis heute.»

Die aktuelle Entwicklung: Die Forschung würde sich derzeit darauf konzentrieren, den Schallknall für die Menschen erträglicher zu machen, so Liebhardt. «Dafür werden Flugzeughüllen so gebaut und gestaltet, dass die Druckwellen, die das Flugzeug aussendet, am Boden anders wahrgenommen werden.» Die Druckwelle sollte nicht mehr als Knall zu hören sein, sondern wie das Zuschlagen einer Autotür. Das Ziel dabei ist, dass Überschallflug über Land erlaubt werden soll.

Das Testflugzeug TX 59, welches die Nasa zusammen mit der Firma Lockheed Martin entworfen hat, soll noch dieses Jahr zum ersten Mal fliegen und Tests über Land machen. Danach sollen die Leute gefragt werden, wie sie den Schal wahrgenommen haben. Das sei ein Schritt von mehreren, die nötig sein werden, um Überschallflugzeuge über Land fliegen zu lassen, sagt Liebhardt. «Wenn diese Technologie irgendwann reif sein wird, wird sich der Markt sehr stark vergrössern. Und dann werden vielleicht Akteure aus dem Schatten treten und tatsächlich viel Geld aufwenden, um Überschallflugzeuge zu entwickeln.»