Legende: Keystone

Hunderte Delegierte der Weltklimakonferenz in Glasgow sind am Freitag in einem lautstarken Protestmarsch durch das Tagungsgebäude gezogen. Sie liefen dabei an einem langen, roten Band und riefen Parolen wie «Klimagerechtigkeit jetzt!». Die Teilnehmer, überwiegend von Nichtregierungsorganisationen, wollten sich danach weiteren Strassenprotesten im Zentrum Glasgows anschliessen, unter anderem von der Klimaschutzbewegung Fridays for Future.