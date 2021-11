Während der ersten Tage der UNO-Weltklimakonferenz hatten Dutzende Staaten öffentlichkeitswirksam Zusagen und Selbstverpflichtungen zu mehr Klimaschutz verkündet – auch, um dem Gipfel in Glasgow Schwung zu verleihen.

So soll nach dem Willen von gut 130 Staaten die Zerstörung von Wäldern bis 2030 gestoppt werden. Mehr als 100 Staaten sagten zu, ihren Ausstoss des klimaschädlichen Methans deutlich zu drosseln. Ausserdem kam eine Allianz zustande, die zwischen 2030 und 2040 aus der Kohle aussteigen will. Gut 45 Staaten sagten zu, ihre Landwirtschaft klimafreundlich umzubauen.



Von Umweltexperten und Klimaaktivisten kam allerdings Kritik: Die «blitzartigen» Ankündigungen hätten zu lange Fristen, seien rein freiwillig und kaum mit Details unterfüttert. Zum Waldschutz etwa sei schon 2014 in New York dasselbe Ziel formuliert worden – doch habe sich die Abholzung seither noch beschleunigt.