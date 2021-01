Ausser Velofahren und Spazieren sind Freizeitbeschäftigungen im Freien tabu. Draussen wie drinnen darf man sich nur mit einer Person treffen, die nicht dem eigenen Haushalt angehört. Das Gastgewerbe ist bereits seit Mitte Oktober dicht, Geschäfte, die keine Lebensmittel verkaufen oder auch Coiffeursalons sind seit über einem Monat geschlossen. Zudem herrscht seit Samstagabend eine landesweite Ausgangssperre ab 21 Uhr.

Michael Rauchenstein, SRF-Korrespondent in Brüssel, schreibt dazu: «Während es in Frankreich oder in Belgien seit Monaten eine solche Ausgangssperre gibt, waren sich die Politikerinnen und Politiker der Tragweite dieser Ausgangssperre in den Niederlanden bewusst. Nach der sogenannten ‹Sperrzeit› während des Zweiten Weltkrieges gab es bis zum vergangenen Wochenende keine solche Ausgangssperre mehr.»