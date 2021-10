In der Schweiz stehen die Herbstferien vor der Tür. Entspannung, kleine Abenteuer oder einfach einen Tapetenwechsel wünschen sich viele – aber was ist mit Corona? Ein Überblick über aktuelle Regeln in beliebten Ferienländern:

Italien: Die Infektionslage in Italien ist entspannt, in keiner Region geben die Zahlen der Corona-Fälle oder Spitalbelegungen Grund zur Sorge. Fast 80 Prozent der Menschen über zwölf Jahren sind durchgeimpft. Für Einheimische und Gäste ist der sogenannte «Grüne Pass» entscheidend – dazu zählt auch das in der Schweiz ausgestellte Covid-Zertifikat: Bei praktisch allen Aktivitäten im Innenbereich – Bars, Restaurants, Museen, Sportevents, Zügen – wird der Pass verlangt. Für die Einreise ist eine digitale Anmeldung sowie eine Impfung, Genesung oder ein Test nötig.

Österreich: Für die Einreise ins östliche Nachbarland gilt nach wie vor die 3G-Regel. Auch in Hotels, Restaurants und Kultureinrichtungen muss man nachweisen können, dass man vollständig geimpft, genesen oder getestet ist. In Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln müssen FFP2-Masken getragen werden. Wer ungeimpft nach Österreich reist, muss also regelmässig einen Antigen-Schnelltest oder einen PCR-Test machen (24 Stunden respektive 72 Stunden lang gültig). Für Kinder gilt die 3G-Regel ab zwölf Jahren. In Wien müssen Kinder schon ab sechs Jahren getestet sein.

Deutschland: In geschlossenen Räumen, die öffentlich zugänglich sind, ist das Tragen einer Maske Pflicht. In Restaurants, bei Veranstaltungen und Festen in Innenräumen und in den Hotels gilt die 3G-Regel. Das heisst: Zutritt nur für geimpfte, genesene oder getestete Personen mit einem Antigen-Schnelltest (max. 24 Stunden alt) oder PCR-Test (max. 48 Stunden alt). Dies gilt für alle Personen ab sechs Jahren.

Legende: Eine Bootstour auf dem Titisee im Schwarzwald? Mit dem Covid-Zertifikat machbar. Keystone

Frankreich: In Frankreich sind die Gastronomie, Kulturbetriebe und Sportanlagen geöffnet. Für den Eintritt ist auch hier ein Impf-, Test- oder Genesungsnachweis notwendig, auch für die Aussenbereiche. Ein solcher Nachweis ist auch Voraussetzung für Fahrten mit einem Reisecar oder dem Zug. Coronatests sind in Frankreich für Ausländer nicht mehr gratis.

Grossbritannien: Während die Briten weitestgehend unbeschwert leben, bleiben die Corona-Anforderungen für Reisende hoch. Alle Reisenden sind verpflichtet, vor der Abreise einen Coronatest, sowie am Tag 2 nach der Ankunft in England einen Test durchzuführen. Pubs, Theater und andere Sehenswürdigkeiten sind geöffnet. Ab diesem Freitag braucht es für die Einreise nach Grossbritannien zudem einen Reisepass, die Identitätskarte reicht nicht mehr aus.

Ab dem 4. Oktober müssen Personen, die mindestens 14 Tage doppelt geimpft sind, sich nur noch vor der Abreise testen lassen. Der Test am Tag 2 nach der Ankunft entfällt.

Legende: Ein Städtetrip nach London zum Big Ben? Momentan noch nicht ganz einfach. Keystone

Spanien: Im bei Schweizern beliebten Ferienland Spanien ist die Pandemie derzeit entspannt. In Spanien sind 77.7 Prozent der Bevölkerung geimpft. Angesichts dieser positiven Entwicklung sind die meisten Beschränkungen inzwischen weggefallen. Es bestehen aber Unterschiede zwischen einzelnen Regionen: So darf in Discos auf der beliebten Urlauberinsel Mallorca ab dem 8. Oktober wieder getanzt werden, in der Touristenmetropole Barcelona aber ist das nur bei Tanzflächen von Clubs im Freien erlaubt. Bei der Einreise müssen elektronische Reiseanmeldungen ausgefüllt werden. Alle Personen ab 12 Jahren müssen einen Impf-, Test- oder Genesenennachweis vorlegen

Portugal: Auch in Portugal hat sich die Corona-Situation beruhigt. Das Gesundheitssystem steht nicht mehr unter besonderem Druck und der Anteil der vollständig Geimpften ist mit 84 Prozent höher als in den meisten anderen Ländern. Maskenpflicht besteht aber weiterhin in der Öffentlichkeit in Innenräumen sowie im Nahverkehr. Bei der Einreise müssen alle Personen ab 12 Jahren müssen einen Impf-, Test- oder Genesenennachweis vorlegen. Auch in Portugal muss bei der Einreise eine digitale Anmeldung ausgefüllt werden.

Griechenland: Vor der Einreise nach Griechenland geben die Besucher auf einer Webseite ihre Daten ein und erhalten einen QR-Code zur Nachverfolgung. Ausserdem müssen sie einen aktuellen negativen Schnelltest vorlegen oder vollständig geimpft sein. Das gilt auch für Kinder ab zwölf Jahren.

Legende: Ein schattiges Plätzchen am Strand von Lagonissi bei Athen? Mit einem Test kein Problem. Keystone

Kroatien: Von Touristen wird eine Bescheinigung verlangt, die belegt, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind. Hotels empfangen Gäste ohne Einschränkungen. Gaststätten und Cafés dürfen auch in Innenbereichen bewirten, aber nur an Tischen, zwischen denen Abstände einzuhalten sind. An öffentlichen Versammlungen darf nur eine bestimmte Anzahl an Menschen teilnehmen.