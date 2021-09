In der Schweiz erhält das Impfzertifikat auch, wer an Covid-19 erkrankt war und sich darum nur einmal hat impfen lassen. Einige Länder akzeptieren dies jedoch nur, wenn die Erkrankung innerhalb der letzten 6 Monate erfolgte.

SRF hat darüber berichtet und viele Reaktionen erhalten. Viele Userinnen und User sind verunsichert, weil sie bald in die Ferien reisen und anders informiert worden sind. In der Tat wurde unsere Auskunftsperson vom Reiseunternehmen Hotelplan Suisse von deren Kontaktpersonen in Spanien nicht korrekt informiert.

Wie Pia Ballestero vom spanischen Fremdenverkehrsamt in Zürich am Freitag gegenüber Radio SRF erklärte, akzeptiert Spanien das Schweizer Covid-Zertifikat ohne Einschränkungen. Das heisst, also auch, wenn die Person, die einreisen möchte, nur eine Impfdosis von Moderna oder Pfizer erhalten hat, und die Erkrankung möglicherweise länger als 6 Monate zurückliegt.

Griechenland verlangt in der Regel zwei Impfungen

Griechenland hingegen akzeptiert das Impfzertifikat lediglich, wenn zwei Impfdosen verabreicht wurden. Ausser, der Impfstoff stammt von Johnson & Johnson. Dieser wird in der Schweiz aber (noch) nicht abgegeben. Wer in den letzten 180 Tagen an Covid-19 erkrankt war, kann ein Genesenen-Zertifikat verlangen. Dieses wird von Griechenland ebenfalls akzeptiert. Die Einreisebestimmungen können hier nachgelesen werden.

Die Situation könne sich täglich ändern, sagt Bianca Gähweiler, Kommunikationschefin von Hotelplan Suisse. So habe Zypern, wie Griechenland, das Zertifikat nur mit Doppelimpfung akzeptiert – so wie es Radio SRF am Donnerstagmorgen berichtet hat. Am Donnerstagnachmittag habe man bei Hotelplan Suisse die Meldung erhalten, Zypern akzeptiere nun auch, wenn die einreisende Person vor mehr als 6 Monaten an Covid-19 erkrankt war. Akzeptiert würde neu bis zu 360 Tagen.

Türkei empfiehlt Test

Bei der türkischen Botschaft in der Schweiz heisst es, eigentlich dürfe man mit nur einmaliger Impfung und länger als 6 Monate genesen nicht einreisen. Allerdings handle es sich hier um eine Grauzone, weshalb Abklärungen dazu noch laufen. Daher werde empfohlen, sicherheitshalber einen Antigen- oder einen PCR-Test machen zu lassen.

Sicher ist: vor der Einreise in viele Länder muss das Gesundheitsformular (wie hier für Spanien) im Internet ausgefüllt und unterschrieben werden. Weiter braucht es entweder ein vom jeweiligen Land vollständig akzeptiertes Impf-Zertifikat oder ein Genesungs-Zertifikat. Letzteres wird nur ausgestellt, wenn die Erkrankung in den letzten 180 Tage erfolgte - oder aber, man weist an der Grenze einen negativen Corona-Test vor.

Zweite Impfung möglich

Wer genesen und nur einmal geimpft ist und keinen Test machen möchte, hat im Weiteren die Möglichkeit, sich ein zweites Mal impfen zu lassen. Laut Auskunft vom BAG ist dies aus ärztlicher Sicht zwar nicht nötig, schadet aber auch nicht.