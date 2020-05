Fast 270'000 Menschen sind bislang weltweit an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben.

Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen liegt gemäss der Johns-Hopkins-Universität , Link öffnet in einem neuen Fenster bei fast 3.9 Millionen. Rund ein Drittel der Angesteckten zählen die USA.

Europa

Grossbritannien: Das Vereinigte Königreich hat Italien als Land mit den meisten Corona-Todesopfern Europas abgelöst. In dem Land sind Versammlungen von mehr als zwei Personen verboten. Läden, die nicht der Grundversorgung dienen, sind geschlossen. Das Haus verlassen dürfen die Menschen nur zum Einkaufen, für Arztbesuche und einmal täglich für Sport. Boris Johnson hat für die Woche ab dem 11. Mai erste Lockerungen in Aussicht gestellt, er muss angesichts der nach wie vor hohen Infektionszahlen dafür aber auch Kritik einstecken. Zudem plant die Regierung, die Kurzarbeits-Entschädigung für 6.3 Millionen Britinnen und Briten von 80 auf 60 Prozent zu kürzen. Viele Briten werfen Boris Johnson vor, zu spät auf den Corona-Ausbruch reagiert zu haben. Zudem mangelt es unter anderem an Schutzausrüstungen, Beatmungsgeräten, Ärzten und Pflegern. Der staatliche Gesundheitsdienst National Health Service gilt als marode.

Bestätigte Infektionen: knapp 208'000

Gemeldete Todesfälle: über 30'600

Italien: Nach fast zwei langen Monaten hat Italien die Ausgangssperren gelockert, die zu den strengsten in Europa gehörten. Seit Montag dürfen rund 60 Millionen Menschen erstmals wieder zum Sport oder Spaziergang nach draussen, ab dem 18. Mai dürfen unter strengen Auflagen wieder Gottesdienste gefeiert werden. Ministerpräsident Giuseppe Conte sagte der Zeitung «Il Fatto Quotidiano», er sei zuversichtlich, dass seine Mitbürger diesen Sommer Urlaub machen könnten. Industrie und Bauwirtschaft fahren ihre Produktion wieder hoch. Allerdings bleiben die meisten Geschäfte noch zu. Restaurants und Bars dürfen nur einen Liefer- oder Take-Away-Service anbieten und bleiben bis Juni für Besuche geschlossen. Angesichts sinkender Infektionszahlen verlangen nun viele der 20 Regionen von Ministerpräsident Giuseppe Conte allerdings mehr Tempo bei den Lockerungen der Anti-Corona-Massnahmen. Die italienische Wirtschaft brach im ersten Quartal um 4.7 Prozent ein.

Bestätigte Infektionen: rund 216'000

Gemeldete Todesfälle: fast 30'000

Frankreich: Die strengen Ausgangsbeschränkungen sollen ab dem 11. Mai gelockert werden. Die Menschen dürfen dann ohne Passierschein das Haus verlassen, allerdings dürfen sie sich nicht mehr als 100 Kilometer Luftlinie von ihrem Wohnort entfernen. Das Tragen von Schutzmasken in öffentlichen Verkehrsmitteln wird dann zur Pflicht. Auch Krippen, Kindergärten, Grundschulen sowie Geschäfte sollen dann schrittweise geöffnet werden. Restaurants oder Cafés werden aber weiter geschlossen bleiben; auch Strände sind für Besucher und Sportler bis mindestens 1. Juni tabu. Frankreichs Départements wurden zudem in stärker und weniger stark betroffene Regionen eingeteilt, um bei den Lockerungsmassnahmen ein unterschiedliches Tempo anschlagen zu können.

Bestätigte Infektionen: knapp 175'000

Gemeldete Todesfälle: fast 26'000

Deutschland: Deutschland hat umfassende Lockerungen beschlossen. So können neu die Bundesländer in den Bereichen Hoch- und Musikschulen, Bars und Clubs, Messen, Kosmetik- und Fitnessstudios, Schwimmbädern und im Kulturbereich direkt über Lockerungen verfügen. Auch dürfen alle Läden wieder öffnen. Mehrere hunderttausend Schülerinnen und Schüler können tageweise wieder zur Schule. Für Coiffeure geht eine sechswöchige Zwangsschliessung zu Ende. Bayern kündigte die Öffnung der Biergärten ab dem 18. Mai an. Grossveranstaltungen sind hingegen bis mindestens Ende August landesweit untersagt. Die Kontaktbeschränkungen werden bis Anfang Juni verlängert. Die Bundesregierung rechnet für das gesamte Jahr 2020 mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 6.3 Prozent und damit mit dem stärksten Einbruch seit Gründung der Bundesrepublik.

Bestätigte Infektionen: mehr als 169'000

Gemeldete Todesfälle: fast 7400

Spanien: Die Ausgangssperren sind nach knapp sieben Wochen erstmals für Freizeitaktivitäten gelockert worden. Die Bürger dürfen wieder aus dem Haus, um spazieren zu gehen oder im Freien etwas Sport zu treiben. Das Land ist eines der am schwersten betroffenen weltweit. Der Trend der Neuansteckungen geht aber seit Wochen nach unten. Dafür stieg die Zahl der Arbeitslosen im April um 283'000 auf 3.8 Millionen an. Das ist die höchste Zahl seit fast vier Jahren.

Bestätigte Infektionen: rund 221'400

Gemeldete Todesfälle: mehr als 26'000

Österreich: Österreich hat die Ausgangsbeschränkungen am 1. Mai aufgehoben und macht damit grosse Schritte in Richtung Normalität. Seit Montag sind Besuche in Alters- und Pflegeheimen eingeschränkt möglich. Zudem begann für rund 100'000 Schüler der Abschlussklassen wieder der reguläre Unterricht. Nach dem Stufenplan der Regierung sind danach Mitte Mai die Grundschulen und Unterstufen dran; alle anderen folgen Anfang Juni. Im Land sind inzwischen alle Geschäfte und fast alle Dienstleister wieder geöffnet. Am 15. Mai folgen die Restaurants, Ende Mai Hotels.

Bestätigte Infektionen: rund 15'750

Gemeldete Todesfälle: 609

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Deutliche Lockerung Österreich hebt Ausgangsbeschränkungen auf 28.04.2020 Mit Video

Schweden: Das Land hat auf einen kompletten Lockdown verzichtet. Unter anderem sind Schulen, Kindergärten und Restaurants nicht geschlossen. Es gibt jedoch Einschränkungen und die Behörden raten der Bevölkerung, Abstand zu halten. Veranstaltungen mit bis zu 50 Besuchern sind erlaubt.

Bestätigte Infektionen: rund 24'600

Gemeldete Todesfälle: mehr als 3000

Russland: Die Behörden haben am Donnerstag erstmals mehr als 11'000 neue Infektionen binnen 24 Stunden bekannt gegeben. Die Sterblichkeitsrate bleibt aber relativ gesehen viel niedriger als in anderen Ländern. Präsident Putin hat die arbeitsfreie Zeit nicht erneut verlängert. Trotz der Rekordzahl von Neuinfektionen soll also am 12. Mai das Arbeitsleben in vielen Bereichen wieder starten. Putin hat die Verantwortung, sich um die etappenweise Rückkehr zur Normalität zu kümmern, an die Regionen und die Regierung übergeben.

Bestätigte Infektionen: mehr als 177'000

Gemeldete Todesfälle: mehr als 1600

USA

Rund ein Drittel der weltweit bekannten Infektionen werden aus den USA gemeldet. Nach Darstellung von Präsident Donald Trump hat das Land das Gröbste überstanden – Daten von zwei verschiedenen Modellen prognostizieren jedoch für diesen Monat einen deutlichen Anstieg der Coronavirus-Infektionen und Todesfälle in den USA. Im besonders heftig von der Pandemie betroffenen US-Bundesstaat New York kündigte Gouverneur Andrew Cuomo eine schrittweise Lockerung des Stillstandes an. Auch andere Bundesstaaten wollen die Wirtschaft schrittweise wieder öffnen.

Bestätigte Infektionen: mehr als 1.25 Millionen

Gemeldete Todesfälle: mehr als 75'600

Asien

China: In China gibt es nach offiziellen Informationen nur noch sehr wenige Neuansteckungen. Seit drei Wochen sei keine Person mehr an Covid-19 gestorben. In Behandlung seien nur noch knapp 400 Patientinnen und Patienten. Seit dem 1. Mai sind Inlandreisen wieder möglich. Zahlreiche Sehenswürdigkeiten sind wieder offen, allerdings mit eingeschränkter Kapazität.

Bestätigte Infektionen: rund 84'000

Gemeldete Todesfälle: rund 4600

Südkorea: Das Land hat die Kontaktsperren weiter gelockert. Fabriken werden stufenweise wieder geöffnet und Versammlungen unter Bedingungen wieder erlaubt. Der Virusausbruch sei grösstenteils unter Kontrolle, so Ministerpräsident Chung Sye Kyun.

Bestätigte Infektionen: rund 10'800

Gemeldete Todesfälle: 256

Japan: Japan hat den Notstand bis zum 31. Mai verlängert. Nichtsdestotrotz bereitet das Land erste Schritte zur Rückkehr in die Normalität vor. Sofern ausreichende Massnahmen gegen eine Ausbreitung des Erregers ergriffen seien, werde man etwa Parks, Museen oder Bibliotheken öffnen, sagte Japans Minister für wirtschaftliche Wiederbelebung, Yasutoshi Nishimura.

Bestätigte Infektionen: mehr als 16'200

Gemeldete Todesfälle: 603

Singapur: Singapur galt bisher als Vorzeigestaat bei der Bekämpfung von Covid-19: Erkrankte wurden sofort isoliert und Menschen, mit denen sie in Kontakt waren, in Quarantäne gesteckt. Zunächst schien das zu funktionieren. Seit Tagen jedoch werden aus Singapur Tausende Neuerkrankungen gemeldet. Der Stadtstaat hat heute am meisten registrierte Corona-Infizierte in ganz Südostasien.

Bestätigte Infektionen: rund 21'000

Gemeldete Todesfälle: 20

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kampf gegen Coronavirus Singapur ist kein Vorzeigestaat mehr 28.04.2020 Mit Audio

Indien: Am 25. April konnten einige Geschäfte wieder öffnen, allerdings nur mit maximal der Hälfte der Angestellten. Zudem muss das Personal Masken und Handschuhe tragen. Das Innenministerium ordnete an, dass alle Angestellten im öffentliche und privaten Sektor auf ihren Handys eine Contact-Tracing-App installieren müssen. Das Land plant derzeit eine der grössten Rückholaktionen gestrandeter Bürger der Welt: Rund 190'000 Inder sollen nach Hause geholt werden.

Bestätigte Infektionen: über 56'400

Gemeldete Todesfälle: knapp 1900

Naher Osten

Israel: Israel hebt die Reiseverbote im Inland auf. Noch im Laufe dieser Woche sollen Märkte und Einkaufscenter wieder öffnen und Schulen bis Monatsende wieder regulär unterrichten. Allerdings bleiben Beschränkungen bei dem Umfang grösserer Versammlungen bestehen. Die Grenzen bleiben weiterhin so gut wie geschlossenen, jeder Einreisende muss sich in Quarantäne begeben.

Bestätigte Infektionen: knapp 16'400

Gemeldete Todesfälle: rund 240

Palästinensergebiete: Palästinenserpräsident Mahmud Abbas hat den Notstand für das Westjordanland bis zum 4. Juni verlängert. Schulen und Moscheen sind geschlossen, Versammlungen untersagt. Seit Sonntag ist es Palästinensern aber wieder erlaubt, in Israel zur Arbeit zu gehen.

Bestätigte Infektionen: 375 (inkl. Gazastreifen)

Gemeldete Todesfälle: 2

Türkei: Für Senioren ab 65 Jahren, chronisch Kranke sowie Unter-20-Jährige gilt noch immer ein grundsätzliches Ausgangsverbot. Erstmals soll dieses nun am kommenden Wochenende gelockert werden. Dies kündigte Staatspräsident Erdogan am Montag an. Zudem würden Reisebeschränkungen für sieben von 31 Städten und Provinzen aufgehoben. Die Millionenmetropolen Istanbul, Ankara und Izmir blieben jedoch für 15 weitere Tage weitestgehend abgeschottet.

Bestätigte Infektionen: mehr als 133'700

Gemeldete Todesfälle: gut 3600

Iran: Im Iran sind seit Montag Moscheen in 132 Orten wieder geöffnet. Dies ist ein Teil des Plans zur schrittweise Lockerung der Massnahmen im Kampf gegen das Coronavirus.

Bestätigte Infektionen: rund 103'100

Gemeldete Todesfälle: knapp 6500

Afrika

Fast alle afrikanischen Länder melden inzwischen Corona-Fälle. Am stärksten betroffen sind Ägypten und Südafrika mit fast 8000 bzw. mehr als 8200 Infizierten und rund 480 bzw. mehr als 160 Toten.

In vielen Ländern fehlt es an der nötigen medizinischen Infrastruktur, um grössere Corona-Ausbrüche zu bewältigen. Zahlreiche Staaten haben das öffentliche Leben stark eingeschränkt. Die Massnahmen treffen die Menschen vielerorts besonders hart, da sie oft zur Existenzsicherung auf tägliche Einnahmen angewiesen sind. Die WHO erwartet in Afrika bis zu 190'000 Tote im ersten Jahr der Pandemie, sollte diese nicht unter Kontrolle gebracht werden.

Australien

Australien will die Ausgangsbeschränkungen stufenweise lockern und die Wirtschaft bis Juli wieder öffnen. Premierminister Scott Morrison hat dazu am Freitag einen Drei-Stufen-Plan bekannt gegeben, ohne jedoch genaue Daten für die Umsetzung zu nennen. In einer ersten Phase sollen unter anderem Cafés, Restaurants, Geschäfte und Schwimmbäde wieder öffnen. Einige Bundesstaaten haben bereits in dieser Woche damit begonnen, die Corona-Regeln zu lockern. Die Bürger sind aber weiterhin dazu aufgerufen, physische Distanz zu wahren. Die Regierungen Australiens und Neuseelands arbeiten derzeit an einem Plan, die Reisetätigkeit zwischen den beiden Ländern wieder aufzunehmen.

Bestätigte Infektionen: mehr als 6900

Gemeldete Todesfälle: knapp 100

Lateinamerika

Brasilien: Erstmals wurden am Mittwoch über 600 Corona-Tote an einem Tag gemeldet. Angesichts steigender Infektionszahlen und sich abzeichnender Engpässe in Spitälern hat ein Richter in Brasilien erstmals den Lockdown für mehrere Städte angeordnet; für São Luís, der Hauptstadt des nördlichen Bundesstaates Maranhão, und drei weitere Städte in der Umgebung. In Rio de Janeiro und São Paulo droht das Gesundheitswesen zu kollabieren. In der Urwaldmetropole Manaus ist das schon passiert, dort können Erkrankte nicht mehr adäquat behandelt werden. Auch viele Gouverneure verschärfen die Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Der Präsident Jair Bolsonaro hingegen hat die lokalen Massnahmen als übertrieben kritisiert.

Bestätigte Infektionen: knapp 135'800

Gemeldete Todesfälle: fast 9200

Legende: Ein Massenbegräbnis von Corona-Toten in Manaus, Brasilien. Reuters

Peru: Über 1600 Patienten sind in Zusammenhang mit der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Mit mehr als 58'500 hat Peru die zweithöchste Zahl an Infizierten in Lateinamerika nach Brasilien. Perus Präsident Martín Vizcarra kritisierte, dass sich einige Peruaner nicht an die Ausgangsbeschränkungen hielten und damit ihre Mitbürger und sich selbst in Gefahr brächten.

Argentinien: Die strengen Ausgangsbeschränkungen wurden bis zum 10. Mai verlängert. Allerdings gibt es einige Lockerungen. Die Massnahmen gelten nur noch in Ballungsräumen mit mindestens 500'000 Einwohnern. Zudem darf neuerdings jeder maximal eine Stunde am Tag sein Zuhause verlassen, sich aber nicht mehr als 500 Meter davon entfernen.