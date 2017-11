US-Präsident Donald Trump hat den chinesischen Staatschef Xi Jinping zum Abschluss seines Besuches in Peking gelobt.

«Er ist ein hoch angesehener und mächtiger Vertreter seines Volkes», erklärte Trump auf Twitter vor der Abreise.

Auch bekräftigte Trump seine überraschende Kehrtwende im Handelsstreit mit China.

Neu macht Trump seine Vorgänger für den mangelnden Export aus den USA nach China verantwortlich – und nicht mehr China selbst.

«Ich gebe nicht China die Schuld, ich mache frühere Regierungen den Vorwurf, China zu erlauben, die USA im Handel auszunutzen, was dazu führte, dass die USA Hunderte Milliarden US-Dollar verlieren», twitterte Trump. Im Wahlkampf und in den ersten Monaten seiner Präsidentschaft prangerte Trump noch die unfairen Handelspraktiken der Chinesen an.

Chinesisches Lob für Atmosphäre

Während des Besuches wurden Wirtschaftsabkommen mit einem Volumen von etwa 250 Milliarden Dollar abgeschlossen. In chinesischen Staatsmedien wurden die Atmosphäre und die Ergebnisse des Treffens gelobt. Trump und Xi hätten eine Blaupause für die künftigen Beziehungen geschaffen.

Bei den Streitthemen Handel und Nordkorea wurden allerdings kaum Details bekannt. Trump lobt zwar das Versprechen seines Amtskollegen, China für ausländische Firmen stärker zu öffnen. Echte Fortschritte hin zu einem einfacheren Zugang zum chinesischen Markt gab es aber offenbar nicht. Beim Thema Nordkorea bekräftigte Xi lediglich, den Konflikt diplomatisch lösen zu wollen.

Trump reiste nach seinem Besuch in der chinesischen Hauptstadt nach Vietnam weiter, wo ein Gipfeltreffen der asiatisch-pazifischen Staatengruppe APEC stattfindet.