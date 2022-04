Der Ticker startet um 6:51 Uhr

18:45 Am 2. Mai hebt die Schweiz alle Einreisebeschränkungen auf Reisende aus dem Ausland können bald wieder zu den üblichen Bedingungen in die Schweiz einreisen respektive Visa beantragen. Am 2. Mai werden die letzten wegen der Pandemie noch bestehenden Einreisebeschränkungen aufgehoben. Ab Montag in einer Woche gelten wieder die ordentlichen Vorgaben für Reisen in die Schweiz, wie das Staatssekretariat für Migration (SEM) am Donnerstagabend im Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte. Noch werden etliche Staaten ausserhalb des Schengen-Raumes und Europas vom SEM als Risikoländer geführt. Nicht alle Ausländerinnen und Ausländer, die aus diesen Staaten bewilligungsfrei für bis zu drei Monate in die Schweiz kommen wollen, können dies zurzeit. Das gilt beispielsweise für Touristinnen und Touristen und Menschen, die auf Stellensuche sind. Auch bei der Ausstellung von Visa gibt es Einschränkungen. Per 2. Mai 2022 werden die bestehenden Einreisebeschränkungen aufgehoben. Ab diesem Datum ist die Einreise in die Schweiz wieder zu den ordentlichen Voraussetzungen möglich. Informationen zu Visa, Reisedokumenten etc. finden Sie hier:https://t.co/ioK23fNll7



16:13 Boris Johnson will wegen «Partygate» nicht zurücktreten Der britische Premierminister Boris Johnson hat Rücktrittsforderungen wegen seiner Rolle bei illegalen Lockdown-Partys im Regierungssitz zurückgewiesen. «Ich glaube nicht, dass es das richtige ist», sagte der Premier am Donnerstag während einer Indien-Reise dem Nachrichtensender Sky News. Zuvor hatten mehrere Abgeordnete von Johnsons Tory-Partei dessen Rücktritt gefordert. Die britischen Abgeordneten haben danach der Einleitung einer parlamentarischen Untersuchung des Vorwurfs gegen Premierminister Boris Johnson zugestimmt, das Parlament wissentlich über die «Partys» in der Downing Street getäuscht zu haben.

16:08 Auch Portugal will die Maskenpflicht lockern Portugal ist bereit, die Pflicht zum Tragen von Masken in Innenräumen aufzuheben, auch in Schulen. Dies gab Gesundheitsministerin Marta Temido nach einer Sitzung des Ministerrats bekannt. In Krankenhäusern, Altenheimen und in öffentlichen Verkehrsmitteln, einschliesslich Taxis, besteht dagegen weiterhin Maskenpflicht. Die Massnahme wird am Tag nach ihrer Veröffentlichung im portugiesischen Amtsblatt Diário da República in Kraft treten, was – wie Publico berichtet – morgen der Fall sein könnte. Ministerin Temido stellte jedoch klar, dass die Maskenpflicht bei Bedarf saisonal wieder eingeführt werden kann. Gleichzeitig mit der Maskenpflicht entfällt auch die Pflicht zum Ausfüllen der sogenannten «Passenger Locator Form» für Reisende, die nach Portugal einreisen.

15:56 Hoffnung auf neuen Impfstoff von CureVac und GlaxoSmithKline Der weiterentwickelte mRNA-Impfstoffkandidat des deutschen Biotech-Unternehmens CureVac und des Pharmakonzerns GlaxoSmithKline zeigt in der präklinischen Phase Firmenangaben zufolge eine hohe Wirksamkeit gegen SARS-CoV-2-Varianten. «Seit Beginn der Pandemie beobachten wir neue Covid-19-Varianten mit unterschiedlichem Ansteckungsrisiko und Übertragbarkeit», erklärte CureVac-Wissenschaftler Igor Splawski. Das erfordere neue Impfstoffstrategien mit Wirkstoffen, die auf diverse Varianten reagieren. «Wir bauen auf unserem jüngsten multivalenten Ansatz gegen die Grippe auf und machen uns nun diesen Technologieansatz in unserem Covid-19-Impfstoffprogramm zunutze.»

10:02 Nach Corona-Einbruch wird wieder mehr Wein getrunken Die Schweizer Bevölkerung hat 2021 nach einem Einbruch in der Corona-Krise wieder mehr Wein getrunken. Insgesamt flossen 255 Millionen Liter Wein durch heimische Kehlen. Das waren 4.9 Millionen Liter mehr als 2020. Zwar betraf die Zunahme auch Schweizer Wein, sein Marktanteil war aber rückläufig. Weiterhin sehr beliebt waren Weissweine und Schaumweine, wie das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) am Donnerstag mitteilte. Der Zuwachs ist denn auch vor allem auf den Weisswein zurückzuführen, von dem 4 Millionen Liter mehr getrunken wurden. Insgesamt belief sich der Weissweinkonsum auf 88.2 Millionen Liter. Das war die höchste Menge seit 2013. Fast unverändert blieb hingegen mit 167 Millionen Litern der Verbrauch von Rotwein. Der Zuwachs belief sich 2021 auf 800'000 Liter.

7:05 Moderna will Impfzulassung für Kleinkinder im April einreichen Der US-Biotechnologiekonzern Moderna will bis Ende des Monats für seinen Corona-Impfstoff eine Notfallzulassung bei der US-Gesundheitsbehörde FDA für Kinder im Alter von sechs Monaten bis fünf Jahren beantragen. Das teilt ein Konzernsprecher mit. Modernas Impfstoff könnte das erste zugelassene Corona-Vakzin für Kinder unter fünf Jahren in den USA werden.

2:33 US-Regierung geht gegen Ende der Maskenpflicht in Verkehrsmitteln vor Die US-Regierung geht juristisch gegen das Ende der Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln vor. Sie reichte einen Beschwerdebescheid ein und setzte damit die Berufung gegen eine entsprechende Entscheidung einer Bundesrichterin in Gang, wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht. Zuvor hatte sich die US-Gesundheitsbehörde CDC für eine Berufung ausgesprochen. Man sei weiterhin der Meinung, dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln für die Gesundheit notwendig sei, teilte die Behörde mit. Eine Bundesrichterin im US-Bundesstaat Florida hatte die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln am Montag für ungültig erklärt. Die nationale Gesundheitsbehörde CDC habe mit der entsprechenden Verfügung ihre Befugnisse überschritten, hiess es in der Entscheidung. Legende: Vorerst müssen Passagiere in Flugzeugen, Zügen und anderen Verkehrsmitteln keine Masken mehr tragen. Keystone

22:15 Belgische Königin hat Corona Die belgische Königin Mathilde ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Daher werde die Königin ihre öffentlichen Termine diese Woche absagen, teilte der Königspalast mit. Die Königin fühle sich aber gut und halte sich an die Empfehlungen ihres Arztes. Legende: Die Königin letzten Herbst an einer Gedenkveranstaltung. Keystone

22:12 Ungeimpfter Djokovic darf in Rom antreten Tennisstar Novak Djokovic darf auch ohne Impfung gegen das Coronavirus beim Masters-Turnier in Rom (8. bis 15. Mai) starten. Das bestätigte der Präsident des italienischen Tennisverbands, Angelo Binaghi. Die Nummer eins der Weltrangliste hat das Turnier bereits fünfmal gewonnen, erstmals 2008. Djokovic hatte zuletzt aufgrund seiner Impfskepsis länger aussetzen müssen. Bei den Australian Open und den Mastersturnieren in Indian Wells und Miami durfte er nicht an den Start gehen. Bei seinem Comeback Anfang April in Monte Carlo scheiterte er dann in drei Sätzen an seinem Auftaktgegner Alejandro Davidovich Fokina aus Spanien. 01:51 Video Archiv: Djokovic muss Australien verlassen Aus Sport-Clip vom 16.01.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 51 Sekunden.

13:02 Israel hebt Maskenpflicht fast komplett auf Wegen eines starken Rückgangs der Corona-Neuinfektionen hebt Israel die Maskenpflicht in geschlossenen Räumen fast komplett auf: Nur noch an Orten mit einem hohen Infektionspotenzial wie in Spitälern, Seniorenheimen und Flugzeugen müssten Masken getragen werden, teilten Ministerpräsident Naftali Bennett und Gesundheitsminister Nitzan Horowitz mit. Dies gelte zudem für Menschen auf dem Weg in die Quarantäne. Die Regelung gelte ab dem 23. April. Im 9.4-Millionen-Einwohner-Land gilt derzeit rund 64 Prozent der Bevölkerung als vollständig geimpft. Noch Ende Januar registrierten die Behörden teils mehr als 85'000 neue Fälle täglich, aktuell liegt die Zahl der Neuinfektionen bei 4583 Fällen. Legende: Ministerpräsident Naftali Bennett hat verkündet, dass die Maskenpflicht in Israel weitgehend aufgehoben wird. Bereits im Juni vergangenen Jahres hatte Israel die Maskenpflicht in Innenräumen aufgehoben – allerdings nur kurzzeitig, da die Infektionszahlen wieder deutlich anstiegen. Keystone

11:25 Schanghai: steigende Hoffnung auf Ende des Lockdowns Seit ein paar Tagen sinken in der chinesischen 25-Millionen-Metropole Schanghai die Covid-Fallzahlen. Laut den offiziellen Zahlen der Behörden ist das Virus in einigen Teilen der Grossstadt unter Kontrolle. Dies zeige zumindest einen guten Trend an für die Bewohnerinnen und Bewohner, sagt SRF-China-Korrespondent Martin Aldrovandi. Der ursprünglich auf fünf Tage angesetzte Lockdown dauert nun schon seit Ende März und in gewissen Stadtteilen schon wesentlich länger. Es gibt aber auch Viertel, in welchen die Menschen die Wohnung wieder verlassen dürfen. Sie müssen sich aber innerhalb ihrer Siedlung aufhalten, und die täglichen Covid-Tests laufen weiter. Entsprechend seien die Menschen zurzeit vorsichtig optimistisch, dass sich möglicherweise ab 1. Mai das Leben in der Finanz- und Wirtschaftsmetropole allmählich normalisieren könnte, sagt Aldrovandi. Audio Kleiner Covid-Lichtblick für Schanghai 03:20 min, aus SRF 4 News aktuell vom 20.04.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 20 Sekunden.

10:18 Nordmazedonien hebt Corona-Einreisevorschriften auf Nordmazedonien hat am Mittwoch die coronabedingten Einreisevorschriften aufgehoben. Reisende brauchen demnach an den Grenzen keinen Nachweis mehr zu erbringen, dass sie entweder gegen Corona geimpft, von der Krankheit genesen oder negativ auf den Erreger getestet worden sind.

3:05 Breite Aufhebung der Maskenpflicht in Spanien In Spanien fällt ab Mittwoch vielerorts die Corona-Maskenpflicht. Das entsprechende Dekret wurde am Dienstag vom Kabinett in Madrid gebilligt. Somit entfällt nach rund zwei Jahren die Maskenpflicht in nahezu allen geschlossenen öffentlichen Räumen. Nur in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie in Spitälern, Gesundheitszentren und Altenheimen wird die Pflicht zum Tragen der Schutzmaske vorerst noch aufrechterhalten. Legende: Die Gefahr, die vom Coronavirus ausgehe, habe «deutlich abgenommen», erklärte Gesundheitsministerin Carolina Darias vor Journalisten nach der Kabinettssitzung. Das sei nicht zuletzt der hohen Impfquote zu verdanken. Keystone

17:04 Parlament belogen? Johnson droht Untersuchung in Parlamentsausschuss Für den britischen Premierminister wird die Affäre über verbotene Lockdown-Partys im Regierungssitz Downing Street doch noch heikel: Am Donnerstag sollen die Abgeordneten im Unterhaus darüber abstimmen, ob die Äusserungen von Boris Johnson in der Angelegenheit von einem Ausschuss auf ihren Wahrheitsgehalt untersucht werden sollen. Einem entsprechenden Antrag der Opposition gab Parlamentspräsident Lindsay Hoyle statt, wie er im Unterhaus mitteilte. Eine absichtliche Täuschung des Parlaments gilt als klarer Rücktrittsgrund. Oppositionspolitiker werfen Johnson vor, das Parlament belogen zu haben und fordern daher seinen Rücktritt. Der Tory-Politiker hatte Regelbrüche im Unterhaus zunächst ganz ausgeschlossen und später behauptet, nichts davon mitbekommen zu haben. Später stellte sich heraus, dass er bei mehreren der fraglichen Zusammenkünfte selbst dabei war. Auch seine Frau, Carrie Johnson und Finanzminister Rishi Sunak erhielten Strafbefehle. 01:56 Video Johnson entschuldigt sich kleinlaut für «Party Gate» - Affäre Aus Tagesschau vom 19.04.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 56 Sekunden.

15:35 Wochenupdate: BAG meldet 28'244 neue Fälle Das Bundesamt für Gesundheit hat heute 28'244 neue Fälle gemeldet, die in der letzten Woche positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 4486. Das sind 24 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 939.46.

Das BAG meldet 344 neue Spitaleintritte, der 14-Tage-Schnitt liegt bei 59 Spitaleinweisungen pro Tag. Aktuell werden 1153 Personen wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind 15 Prozent weniger als in der Vorwoche.

Aktuell befinden sich 81 Covid-19-Patienten in Intensivbehandlung. Das sind 9 Prozent weniger im Vergleich zur Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 68 Prozent ausgelastet. 10 Prozent der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt.

Das BAG meldet 37 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 5 Verstorbenen.

Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 28.6 Prozent. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 29 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 3 Prozentpunkte gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 18'783 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 12 Prozent gesunken.

Bisher wurden in der Schweiz 15'734'558 Impfungen verabreicht (inklusive «Booster»-Impfungen). Nach aktuellen Berechnungen werden durchschnittlich 915 Personen pro Tag geimpft. Das sind 44.8 Prozent weniger als in der Vorwoche. Aktuell haben damit 69.1 Prozent der Bevölkerung mindestens zwei Dosen («vollständig geimpft») erhalten. 42.8 Prozent der Bevölkerung bekamen bereits eine dritte Dosis («Booster»).

13:19 Moderna: Kombinierter Booster-Impfstoff in Studie erfolgreich Der US-Pharmahersteller Moderna hat mit seinem weiter entwickelten Corona-Impfstoff in einer Studie vielversprechende Ergebnisse erzielt: Das bivalente Booster-Vakzin, das also sowohl auf die Beta-Variante wie auch auf das ursprüngliche Coronavirus abzielt, habe eine bessere Immunantwort gegen eine Reihe von Virusvarianten einschliesslich Omikron erzielt, teilte Moderna mit. Der Impfstoff habe höhere neutralisierende Antikörpertiter gegen die Omikron-Variante erzeugt als die Auffrischimpfung des derzeit verwendeten Impfstoffs. Bivalente Impfstoffe immunisieren gegen zwei Krankheitserreger oder zwei Erreger-Typen. Moderna plane aber nicht direkt die Zulassung des bivalenten Impfstoffes einschliesslich der Beta-Variante zu beantragen, erklärte Jacqueline Miller, eine führende Moderna-Wissenschaftlerin. Die Daten würden aber an die US-Gesundheitsbehörde FDA übermittelt, um die Grundlage für einen zukünftigen bivalenten Impfstoffkandidaten zu legen, der die Omikron-Variante als Ziel enthält. Legende: An der Studie in den USA nahmen 300 Probanden teil. Moderna habe zudem damit begonnen, eine andere bivalente Impfung zu testen, die einen Omikron-spezifischen Impfstoff mit seinem Original kombiniert. Im zweiten Quartal sollen erste Daten dazu veröffentlicht werden. Keystone

9:49 Schanghai meldet weitere Verstorbene In der Corona-Welle in Schanghai sind sieben weitere Tote im Zusammenhang mit Covid-19-Infektionen gemeldet worden. Wie die Behörden nach Angaben von Staatsmedien berichteten, seien es Patienten zwischen 60 und 101 Jahren mit Vorerkrankungen gewesen. Nach der Aufnahme ins Krankenhaus habe sich ihr Zustand deutlich verschlechtert. Am Vortag hatten die Behörden bereits berichtet, dass drei ältere Patienten ebenfalls mit Vorerkrankungen nach einer Ansteckung mit dem Coronavirus gestorben seien. Die ostchinesische Hafenmetropole steht im Zentrum des grössten Corona-Ausbruchs in China seit Beginn der Pandemie vor gut zwei Jahren. Seit Ende März herrscht in Schanghai ein weitgehender Lockdown. Die meisten der 26 Millionen Einwohner dürfen ihre Wohnungen nicht verlassen. Trotzdem gibt es täglich rund 20'000 neue Infektionen, meist aber asymptomatisch. Bis zu dieser Woche waren noch keine Toten in Schanghai gemeldet worden. 01:30 Video Chinas rigide Corona-Strategie Aus Tagesschau vom 05.04.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 30 Sekunden.

7:08 Kantone bereiten sich auf den Herbst vor Die Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) zieht Lehren aus der Corona-Pandemie. Es brauche auf operativer Ebene einen permanenten, departementsübergreifenden Krisenstab, in dem auch die Kantone vertreten seien, sagte KdK-Präsident Christian Rathgeb. Die Kantone hätten sich gegen eine dominantere Rolle der KdK ausgesprochen. Sie wollten vielmehr einen früheren, engeren und vor allem direkten Einbezug durch den Bund, sagte er in einem Interview mit der «Neuen Zürcher Zeitung». Die Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen habe sich über die Zeit der Pandemie verbessert. Das System sei gestärkt aus der Krise hervorgegangen. Das Räderwerk sei präziser und schneller geworden. Die Konferenz der Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren arbeite mit Hochdruck an den Vorbereitungen, sollten die Fallzahlen im Herbst wieder steigen. Sie werde bald Empfehlungen abgeben. Wichtig sei, dass die Zeit bis zum Herbst genutzt werde. Audio Wie gut hat die Schweiz die Pandemie bewältigt? 03:55 min, aus Echo der Zeit vom 30.03.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 55 Sekunden.

