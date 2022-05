Zudem will die Fed auch ihre in der Pandemie eingerichteten Corona-Notprogramme reduzieren. Die Bilanz, die sich während dieser Zeit auf neun Billionen Dollar verdoppelt hat, soll rasch abgebaut werden. Ab Juni werden jeden Monat auslaufende Anlagen nicht mehr erneuert. Das sind rund 30 Milliarden Dollar Staatsanleihen und 17.5 Milliarden Dollar Hypotheken. Ab September steigt der Betrag dann auf 95 Milliarden Dollar. Zur Bekämpfung der Corona-Krise hatte die Fed bis November 2021 monatlich für 120 Milliarden Dollar Wertpapiere gekauft.

Mit der zweiten Erhöhung des Leitzinses seit Beginn der Corona-Pandemie und dem erstmaligen Anstieg um 0.5 Prozentpunkte seit 22 Jahren hat die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) ihren Leitzins erhöht . Er liegt nun in der Spanne von 0.75 bis 1 Prozent. Ziel ist eine Eindämmung der Inflation mit gestiegenen Preisen für Energie und Lebensmittel als Folge des Angriffskriegs in der Ukraine. Auch die Lockdowns wegen Corona in China sorgen weiterhin für Probleme in den globalen Lieferketten.

Die Schweizer Kantone schliessen das Rechnungsjahr 2021 besser ab als erwartet – und fast alle können positive Jahresabschlüsse ausweisen. Als letzter Kanton hat Neuenburg am Mittwoch seine Finanzen vorgelegt. 19 Kantone hatten ursprünglich rote Zahlen budgetiert. Nur in den Kantonen Bern, Uri, Jura und Tessin blieb es am Ende bei einem Minus.

Auch nach der Aufhebung der Corona-Massnahmen wird in der Schweiz verbreitet in den eigenen vier Wänden gearbeitet. Der Trend einer hybriden Arbeitsform setzt sich dabei immer mehr durch.

Dänische Gesundheitsexperten halten das Risiko des Entstehens einer neuen Coronavirus-Variante durch eine Rückkehr zur Nerzzucht in Dänemark für begrenzt. Die genaue Wahrscheinlichkeit für das Auftreten neuer Varianten im Falle einer limitierten Wiederaufnahme der Nerzhaltung lasse sich zwar nur schwer abschätzen, könne aber insgesamt als niedrig bezeichnet werden, schrieb das staatliche Gesundheitsinstitut SSI in einer am Dienstag veröffentlichten Risikobewertung.

Die Tessiner Staatsanwaltschaft hat gegen drei Mitarbeitende des Altersheims «Circolo del Ticino» in Sementina Anklage erhoben. Den Mitarbeitern werden wiederholte Verstösse gegen das Bundesgesetz zur Bekämpfung übertragbarer Krankheiten vorgeworfen. Konkret sollen sie Richtlinien und Empfehlungen zur Verhinderung und Ausbreitung von SARS-CoV-2 missachtet haben, wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte.

OdASanté erinnert daran, dass im Pflegebereich bereits in den Jahren vor der Pandemie eine stetige Zunahme zu beobachten gewesen sei. Die jüngsten Entwicklungen reihten sich in einen über mehrere Jahre anhaltenden Trend ein.

Damit könnten neu in die Schweiz gelangte Virusvarianten rasch erfasst werden, schrieb das BAG. Ab dem kommenden Juni werden die gesammelten Daten öffentlich zugänglich sein. Das Monitoring wird bis Ende Jahr dauern, eine Verlängerung bis Ende 2023 ist zurzeit in Prüfung.

13:16

Infektionszahlen in Thailand gehen trotz Einreiselockerungen weiter zurück

In Thailand gehen die Corona-Zahlen rapide zurück. Erstmals seit Februar haben die Gesundheitsbehörden seit Wochenbeginn wieder weniger als 10'000 Neuinfektionen am Tag verzeichnet. Am Dienstag seien in dem beliebten Urlaubsland 9721 neue Fälle bestätigt worden, nach 9331 Neuinfektionen am Montag, hiess es. Zuletzt waren vor genau drei Monaten so niedrige Zahlen gemeldet worden. Auch die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit Covid-19 ist in den vergangenen Tagen auf unter 100 innerhalb von 24 Stunden gesunken.

Thailand hat seit 1. Mai die Einreisebedingungen deutlich gelockert, damit die wichtige Tourismusbranche wieder in Schwung kommt. Wegen der lange Zeit komplizierten Regeln lief der Neustart in den vergangenen Monaten nur schleppend an. Die meisten Besucher kamen im ersten Quartal aus Russland, Deutschland und Grossbritannien. In Thailand gilt landesweit weiter überall eine Maskenpflicht.